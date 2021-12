CDA-prominent Onno Ruding gooit Hugo de Jonge voor de bus: ‘Er zijn veel dingen niet goed gegaan, niet verstandig als hij doorgaat’

CDA-mastodont Onno Ruding is van mening dat het beter is als Hugo de Jonge niet terugkeert als minister van Volksgezondheid. Er zijn te veel dingen fout gegaan en daarnaast zijn de peilingen ook niet al te positief. Ruding is dus van mening dat De Jonge beter uit het nieuwe kabinet kan blijven, dit in tegenstelling tot andere CDA-prominenten die zich twee weken terug hard maakten voor zijn terugkeer.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat de andere formerende partijen (VVD, D66 en de ChristenUnie) het ministerie van VWS liever niet aan de CDA’er willen geven. Ook zij zagen in dat het beter is als Hugo de Jonge niet opnieuw de touwtjes in handen krijgt. Dit terwijl een week eerder enkele CDA-prominenten De Jonge nog op het schild tilden. Het mocht alleen niet baten.

Bovendien sprak Onno Ruding, een zwaargewicht binnen de CDA-gelederen, zich nogal negatief uit over een nieuwe ambtstermijn voor De Jonge. Bij WNL op Zondag zei Ruding dat de huidige coronaminister beter niet kan terugkeren, ook niet op een andere portefeuille.



“Er zijn veel dingen niet goed gegaan, dan is het niet verstandig om op die post door te gaan”

Ai, wordt De Jonge toch even op zijn plaats gezet door een partijgenoot. Maar Ruding had helemaal gelijk. Het was de afgelopen anderhalf jaar een opeenstapeling van fouten en kromme keuzes. Een terugkeer van De Jonge als minister – ook op een ander departement – zou voor het CDA desastreus zijn. In de peilingen is hij alles behalve geliefd en daarnaast heeft hij laten zien een matig bestuurder te zijn.

Voor het CDA zou het goed zijn om iemand naar voren te schuiven met meer bestuurlijke ervaring. De grote vraag is nu natuurlijk wat De Jonge gaat doen. Als hij geen minister wordt lijkt zijn Haagse carrière voor nu over.