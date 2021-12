CDA wil nog meer zetels verliezen: ‘CDA-prominenten breken lans voor terugkeer coronaminister Hugo de Jonge’

Het CDA staat desastreus laag in de peilingen, maar partijprominenten menen dat het een slim idee is om te pleiten voor een terugkeer van Hugo de Jonge als coronaminister in het volgende kabinet. Ook De Jonge zelf zou graag willen terugkeren naar het ministerie van Volksgezondheid, maar partijleider Wopke Hoekstra wil graag nieuwe gezichten naar voren schuiven.

Wopke Hoekstra wil het liefst zo veel mogelijk nieuwe gezichten naar voren schuiven in het nieuw te vormen kabinet. Geen slecht idee aangezien het CDA er op een ongekend dieptepunt in de peilingen staat. De partij moet zien af te rekenen met het huidige imago. Nieuwe gezichten die de partij vertegenwoordigen in het kabinet kunnen hier aan bijdragen.

Maar enkele CDA-prominenten denken hier anders over, zij willen juist de stuntelende coronaminister Hugo de Jonge opnieuw op deze functie zien, zo valt te lezen in het AD. Partijprominent Marja van Bijsterveldt, gesteund door andere mastodonten, vindt namelijk dat je moet gaan voor continuïteit tijdens een crisis:

“Het zou het meest logisch zijn als je continuïteit hebt op VWS in een heel zware tijd.”

Een wisseling van de wacht brengt alleen maar chaos mee, aldus Van Bijsterveldt. Maar volgens mij realiseert zij niet dat we juist veel chaos hebben gehad dankzij De Jonge. Gedurende deze crisis lopen we als land continu achter de feiten aan. Ook nu weer, onder meer wat betreft de boosterprik, staan we stijf onderaan in de lijstjes – of juist bovenaan in de lijstjes waar je niet in de top wilt staan.

Juist een frisse wind op het dossier corona zou geen kwaad kunnen, sterker nog: De Jonge is er heilig van overtuigd dat hij het bij het rechte eind heeft. Hij staat al maanden niet meer open voor kritiek, ondertussen zijn de Nederlandse prestaties belabberd. Het is kenmerkend voor het CDA dat de oude garde vernieuwing tegen wil gaan. Terwijl juist zij zouden moeten inzien dat de partij nieuwe gezichten goed kan gebruiken, helaas is het nu net die oude garde die heropleving van het CDA onmogelijk maakt.