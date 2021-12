Nul zelfreflectie bij kabinet, Rutte: ‘Huidige lockdown was op geen enkele manier te voorkomen’

De huidige lockdown was op geen énkele manier te voorkomen, zegt Rutte namens het kabinet. Ook als we nu meer IC-capaciteit hadden gehad en eerder waren begonnen met boosteren, zelfs dán was er geen ontkomen aan. Rutte gaat daarbij uit van de grootst mogelijke gevaren van de omikronvariant, waar nog altijd veel onduidelijkheid over is.

Het kabinet baseert zijn standpunt op een volledig verkeerde aanname, die ook nog eens de logica van het huidige beleid volstrekt ondermijnt. Rutte gaat namelijk totaal voorbij aan het feit dat men het vliegverkeer had kunnen stilleggen, of in ieder geval iedereen te verplichten zich bij aankomst te laten testen.

En als eerder boosteren niet had geholpen, waarom boosteren we nu dan wél? Zonder lockdown zouden we volgens Rutte eind januari wel 4000 IC-bedden nodig hebben, meldt de NOS, maar wordt dat zo drastisch veel minder als er eenmaal flink geboosterd is? Men had gewoon kunnen besluiten om een lockdown voor ouderen in te voeren. Dat is immers de groep die, zeker op dit moment, het grootste gevaar loopt.

Het is echt wonderbaarlijk hoe dit kabinet met de volste overtuiging durft te beweren dat deze lockdown onvermijdelijk was, terwijl men er tot op het laatst mee heeft gewacht. Een langetermijnstrategie moet nog steeds worden geformuleerd, maar dergelijke doemscenario’s weet men als geen ander met totale zekerheid voor te schotelen aan de Tweede Kamer.

Er valt echt geen touw meer aan vast te knopen. Bij onzekere prognoses over een virusvariant waar men de data niet van heeft schetst men pikzwarte doembeelden. Maar bij het in één keer opheffen van vrijwel alle coronamaatregelen, waar talloze experts faliekant tegen waren, ging men van het beste uit.

En nu wil het nieuwe kabinet met 300 miljoen euro zorgcapaciteit ‘flexibel opschalen’ onder het mom van ‘pandemische paraatheid’. De zorg en IC-capaciteit structureel opschalen was allemaal te moeilijk, maar een luttele 300 miljoen euro moet lockdowns in de toekomst gaan voorkomen. Waarschijnlijk gaat het geld naar het afkopen van invallend zorgpersoneel dat aan het einde van het derde contract een vast dienstverband zou moeten krijgen. De waanzin regeert.