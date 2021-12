De Jonge maakt duidelijk: Stompzinnig coronatoegangsbewijs blijft nog steeds gewoon geldig na positieve test

Het geklungel van demissionair zorgminister Hugo de Jonge is werkelijk ongekend. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om het ‘groene vinkje’ van de CoronaCheck-app in te trekken bij mensen die positief worden getest op het coronavirus. Zo zouden ze immers tijdelijk niet meer naar binnen kunnen en anderen besmetten. Hugo de Jonge meldt dat het kabinet het systeem achter het coronatoegangsbewijs niet gaat veranderen, bovendien betwijfelt hij of het wel zin heeft…

Één van de grootste bezwaren tegen het gebruik van de CoronaCheck-app, buiten het feit dat ongevaccineerden praktisch uitsluit van de samenleving, is dat besmette gevaccineerden nog steeds overal naar binnen kunnen. Dit wekt schijnveiligheid op voor de rest van de bezoekers, die denken dat iedereen coronavrij is. Een aanzienlijke hoeveelheid besmettingen is zelfs tot stand gekomen door dit hele systeem van coronatoegangsbewijzen, om exact die reden.

Het zou dus niet meer dan logisch zijn (of je het er mee eens bent is een ander verhaal) dat het ‘groene vinkje’ tijdelijk zou moeten worden ingetrokken op het moment dat iemand positief is getest op het coronavirus. Dan heeft het coronatoegangsbewijs namelijk daadwerkelijk zin en garandeer je ook dat iedere bezoeker vrijwel zeker coronavrij is. Het enige risico dat er dan nog zou zijn, is wanneer iemand het na een negatieve test alsnog oploopt en geen duidelijke klachten heeft.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge ziet het wat betreft het coronatoegangsbewijs natuurlijk allemaal weer volledig anders. De app, en de systemen achter de app, aanpassen is maar lastig. Er zouden bijvoorbeeld grote privacybezwaren zijn. Het huidige systeem heeft al een datalek bij zo’n 6 miljoen Nederlanders veroorzaakt, dus privacy heeft nooit prioriteit gehad voor De Jonge en zijn ministerie. Maar zelfs al zou het allemaal waterdicht kunnen worden geregeld, dan nog vraagt De Jonge zich openlijk af of het überhaupt wel zin heeft, meldt PowNed. Want ach, waarom zou je besmette gevaccineerden niet gewoon overal naar binnen laten lopen? Het past allemaal niet binnen de huidige (krakkemikkige) systemen en beleidsrichtlijnen, dus dan heeft het ook weinig zin om zoiets fatsoenlijk te regelen. Wat een clown.