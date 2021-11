Caroline van der Plas: ‘Woensdag voor DE VORM debat over coronapas op werk en in winkel want COALITIE IS AL AKKOORD’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is pislink. En als zij boos is moet het partijkartel oppassen, want ze heeft er dan een handje van om dingen hardop te zeggen die Haagse insiders liever stil houden. Zo ook nu. Want, zegt Van der Plas, het door de minister aangevraagde “debat” over het gebruik van de coronapas op het werk en in winkels is puur voor de vorm. Alle coalitiepartijen steunen het voorstel namelijk al!

“VOOR DE VORM is Tweede Kamer vandaag gevraagd om a.s. woensdag al te debatteren over veranderen wet om [de] coronapas in winkels en op [het] werk in te voeren,” schrijft de BBB-vrouw op Twitter. “Je kon steun of geen steun geven voor dit voorstel van Hugo de Jonge, VOOR DE VORM. Want wie zegt ja? U raadt het al…”

Als je dan naar de documenten die ze bijgesloten heeft zie je in het eerste deel het voorstel van De Jonge voor een debat over deze ronduit fascistische maatregel. Vervolgens zie je een deel waarin staat aangegeven welke partijen al gereageerd hebben, welke nog niet, én welke clubs het “voorstel voor debat” (wat inhoudt dat ze de wijziging feitelijk steunen, zo gaat dat in Den Haag) steunen.

En ja. Inderdaad. Dat gaat dus om VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Alle vier de coalitiepartijen van het Regime Rutte III willen hier maar wat graag over “debatteren.” Want oh, oh, oh, dat vinden ze echt heel noodzakelijk. Zo belangrijk om dat nú te doen.

Waarom? Omdat, zoals Van der Plas heel terecht stelt, ze deze ranzige, dictatoriale, fascistische, discriminerende wetswijziging steunen. Daarom komt De Jonge nu ook met het “voorstel”: hij weet dat de noodzakelijke meerderheid al geregeld is.

Aangezien die vier partijen Nederland nu behandelen als hun speelbal is het tijd om in actie te komen. Als het niet in de politiek kan, dan moeten wij burgers het zelf maar doen. Want die coronapas op het werk gaan we dus écht niet doen. Een blinde kan nog zien wat dit betekent voor de nabije toekomst: gecombineerd met het 2G-systeem betekent het dat ongevaccineerden straks niet eens meer naar het werk kunnen.