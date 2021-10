Grapperhaus niet blij met lakse controle coronapas, gaat extra geld voor handhaving beschikbaar stellen

Demissionair minister Grapperhaus zei voor aanvang van de ministerraad dat hij niet blij was met de resultaten van het onderzoek van I&O Research over het checken van de coronapas. Daaruit bleek dat een derde van de restaurants en cafés geen check uitvoerde.

Hoewel Grapperhaus positief tegenover het gebruik van polsbandjes staat, heeft hij wel extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om beter te kunnen toezien op de controle van de coronapas. Hij wil dus eigenlijk gewoon het nutteloze beleid blijven uitvoeren en gooit er rustig nog wat geld tegenaan, ongeacht het effect. En dat terwijl de georganiseerde misdaad wellicht wat méér prioriteit zou moeten hebben:

Hé Grapperhaus in plaats van het ziekelijk jagen op onschuldige mensen zonder #coronapas – hou eens op met die ongein! – kan je beter eindelijk een keer de mocromaffia aanpakken want door jouw geklungel is Nederland een gewelddadige narcostaat geworden! https://t.co/RdpxDVOZbP — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 15, 2021

Het hele beleid is er namelijk op gericht om het aantal ziekenhuisopnames laag te houden. Demissionair minister De Jonge zei tegen de NOS namelijk: “Als we structureel onder een gemiddelde van tien IC-opnames en veertig ziekenhuisopnames per dag zitten, kunnen we kijken of we de coronapas op minder plekken kunnen gebruiken of er zelfs helemaal vanaf kunnen.”

Misschien was het dan handiger geweest om het geld voor de coronapas en de handhaving ervan te pompen in het opleiden van meer ziekenhuispersoneel en grotere ziekenhuiscapaciteit. Dan hoeft het hele land zich namelijk niet te onderwerpen aan deze belachelijke maatregel, gaat de economie ook weer beter lopen en is een Covid-infectie ook niet zo’n ramp.

Maar daar moeten De Jonge en Grapperhaus niets van weten. Zij hebben beleid uitgestippeld, dus zal dat moeten worden uitgevoerd. Resultaten, onvoorziene omstandigheden, feiten, logica en de realiteit doen er allemaal niet toe. Daarom moeten de cafés nog steeds om middernacht dicht. Daarom doet men net alsof de vaccins besmettingen voorkomen. Daarom legt men maatregelen op aan een meerderheid, vanwege een minderheid die de ‘verkeerde keuze’ heeft gemaakt. En daarom negeert men natuurlijke immuniteit.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In plaats daarvan gaat er meer geld naar handhaving, zodat ze kunnen kijken of er wel echt gecheckt wordt op de coronapas. Dat je het virus alsnog bij je kunt dragen en ook anderen kunt besmetten, dát maakt niemand iets uit…