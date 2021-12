Prikplicht in aantocht! Ambtenaren pleiten voor onderzoek naar voor- en nadelen vaccinatieplicht

Ambtenaren van drie ministeries (Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en werkgelegenheid) pleiten voor een onderzoek naar de voor- en nadelen van een vaccinatieplicht. Opvallend is dat het voorstel niet vanuit ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid komt. Het lijkt er dus op dat niet in termen van gezondheidswinst of epidemiologie wordt gedacht, maar vanuit economisch perspectief. Het is het laatste voorzetje voor een vaccinatieplicht.

Niemand geloofde demissionair zorgminister Hugo de Jonge toen hij zei: ‘Er is bij ons geen vaccinatieplicht en die komt er ook niet.’ De ene na de andere coronamaatregel was erop gericht om mensen over te halen toch die prik te nemen. En toen het 2G-beleid werd aangekondigd, in navolging van Oostenrijk en Duitsland, wist bijna iedereen het zeker: die vaccinatieplicht komt eraan.

Nu komen ambtenaren, van ministeries die in principe niets te maken hebben met volksgezondheid, aankakken met een verzoek tot onderzoek over de voor- en nadelen van een vaccinatieplicht. De drie voorgenoemde ministeries zijn zelf erg voorstander van een vaccinatieplicht en wijzen op de “grote economische, sociale en maatschappelijke schade die de huidige coronamaatregelen met zich meebrengen”, meldt de NOS.

Je kunt de uitkomst van zo’n onderzoek wel raden. Ze zijn er heilig van overtuigd dat vaccineren de druk op de zorg dusdanig zal verlichten, dat de hele maatschappij weer vrolijk open kan. En bij de nadelen zien ze wel een beetje problemen met de schending van lichamelijke integriteit, maar ach, dan hoeven ambtenaren tenminste niet meer thuis te werken!

De hele boel valt of staat met de effectiviteit van huidige en toekomstige vaccins, zolang er niet wéér een nieuwe variant opduikt. Werken de vaccins ook na een vaccinatieplicht niet goed genoeg? Dan komt er opnieuw een lockdown. Werken de toekomstige vaccins wel goed, maar krijgen we ze niet snel genoeg gezet? Wéér een lockdown. En is iedereen eindelijk gevaccineerd met nieuwe vaccins, maar komt er wéér een nieuwe variant? Opnieuw lockdown!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En reken er maar op dat die vaccinatieplicht komt, want de voorstanders doen zo’n onderzoek alleen voor de vorm. Het is immers een stuk goedkoper dan eindelijk eens te investeren in de zorg. En eigenlijk komt het de overheid, de gezondheidszorg, pensioenfondsen en (zorg-)verzekeringsmaatschappijen ook wel erg goed uit dat zwakkeren en ouderen zelfs na zo’n vaccin nog steeds het loodje kunnen leggen.