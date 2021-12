Filmpje! Fleur Agema (PVV) fileert Jan Paternotte (D66): ‘Uw coronatoegangsbewijs heeft voor schijnveiligheid gezorgd’

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen kwam PVV-Kamerlid Fleur Agema met een hele waslijst aan zinnige coronamaatregelen en weloverwogen kritiek op het huidige coronabeleid. D66’er Jan Paternotte kwam even vervelend doen en vroeg zich af waarom Geert Wilders er niet stond. Daarna probeerde hij te doen alsof Wilders op ieder moment tegen alle coronamaatregelen was. Agema wees Paternotte erop dat de fractieleiders van de coalitiepartijen zelf ook geen debatten over coronamaatregelen voeren en dat zijn eigen coronatoegangsbewijs juist voor schijnveiligheid heeft gezorgd, waardoor de situatie werd verergerd.

Jan Paternotte is zo’n beetje de grootste voorstander van coronatoegangsbewijzen en een vaccinatieplicht. En op het moment dat Fleur Agema met allerlei zinnige en goed doordachte coronamaatregelen komt, moet hij toch even interrumperen. Niet omdat hij inhoudelijke kritiek heeft, want daar doen ze sowieso nauwelijks aan bij D66, maar omdat hij wil doen alsof Geert Wilders een totaal ander coronabeleid wil voeren.

Fleur Agema wast het kleine korporaaltje Paternotte de oren in het #coronadebat pic.twitter.com/YfsIu5iWtF — Bart (@BartNijman) December 21, 2021

Fleur Agema pareert zijn trieste inbreng en wijst hem er fijntjes op dat het juist zijn coronatoegangsbewijzen zijn geweest die ervoor hebben gezorgd dat de besmettingscijfers in september enorm stegen. Dubbel gevaccineerden met een coronatoegangsbewijs waanden zich compleet veilig, zo zegt Fleur Agema, omdat types als Jan Paternotte ze dat hebben doen geloven. Mensen raakten besmet en volledig gevaccineerden met een zwak immuunsysteem waren alsnog de klos, zoals Agema ook met diverse voorbeelden aantoont in het bovenstaande fragment.

Jan Paternotte doet net alsof Geert Wilders en Fleur Agema tegen alle coronamaatregelen waren, terwijl zij het specifiek over de zomerperiode hadden. Het coronavirus verspreidt zich sneller in de winter en vooral als iedereen in de veronderstelling is dat een coronatoegangsbewijs betekent dat je veilig bent. De D66’er bleef echter niet eens staan voor het antwoord en zat halverwege het antwoord al weer terug in zijn zetel. Hij heeft zijn fragmentje, dus het doel is weer bereikt.