Jan Paternotte (D66) dolblij met vaccinatiebewijs: ‘Het komt er toch echt. Meer vrijheden voor mensen.’

D66-politicus Jan Paternotte is helemaal in extase, het lijkt er namelijk sterk op dat Nederland een vaccinatie- en testbewijssysteem ingevoerd gaat krijgen. Wat Paternotte als een grote overwinning ziet, enkele maanden terug was dit plan nog ondenkbaar, maar nu lijkt het de realiteit te gaan worden. Volgens het D66-Kamerlid krijgen we nu onze vrijheden terug. De D66-politicus kan online op flink wat kritiek rekenen.

De ‘liberalen’ van D66 zijn in een euforische staat; Nederland lijkt, dankzij het werk van Hugo de Jonge, opgezadeld te worden met een vaccinatie- en testbewijssysteem. D66’er Paternotte meent dat we hierdoor weer onze vrijheden terugkrijgen, maar critici vrezen voor een tweedeling in onze samenleving én op een inbreuk van onze rechten.

Twee maanden geleden leek het politiek onhaalbaar. Nu komt het er toch echt. Meer vrijheden voor mensen met een vaccinatie- of testbewijs. pic.twitter.com/cgJ1ENazDB — Jan Paternotte (@jpaternotte) May 5, 2021

Op sociale media delen velen bij lange na niet de euforische stemming van Paternotte. Een twitteraar schrijft cynisch “Yes, ongelijkheid!”. Waar hij maar al te gelijk in heeft; het invoeren van zo’n bewijs zal eerder zorgen voor flink wat discriminatie in ons land, waardoor ‘vrijheden terugkrijgen’ voor een bepaalde groep zeker niet zal gelden.

Paternotte kan ook reken op kritiek vanuit de linkerzijde van het politieke spectrum. Ewald Engelen, partner van voormalig PvdD-leider Marianne Thieme én een kritisch links-intellectueel, vindt het bericht van Paternotte “totalitaire omkering”. Volgens Engelen is het onbegrijpelijk dat liberale politici voor zo’n voorstel kunnen zijn.

Totalitaire omkering: niet vrij tenzij… maar vrij mits… heeft met vrijheid weinig te maken… met de burger als onderdaan des te meer… onbegrijpelijk dat je dat als liberale politicus kunt toejuichen https://t.co/zuNbzVTBnq — Ewald Engelen (@ewaldeng) May 5, 2021

Het is duidelijk dat aan beide kanten van het politieke spectrum men uiterst kritisch is op de invoering van zo’n systeem.