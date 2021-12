D66-‘liberaal’ Paternotte tegen partijen die blij zijn met uitstel 2G-debat: ‘Je zet je naam onder langere lockdown’

Jan Paternotte, Kamerlid namens de ‘liberale’ partij D66, is niet blij dat het 2G-debat is uitgesteld. Hij richt zich tot andere partijen die blij zijn met de uitstel van het debat en zegt: ‘Wat je inhoudelijk ook vindt, durf het gesprek aan te gaan! Hiermee zet je je naam onder een langere lockdown.‘

D66’ers kunnen kinderachtig framen als geen ander, en Paternotte is geen uitzondering. Omdat het 2G-debat is uitgesteld, waardoor het discriminerende 2G-beleid nog niet wordt ingevoerd, moet Paternotte een beetje huilen. Maar in plaats van gewoon te balen en de uitkomst van dit besluit te accepteren, kan hij het niet laten om even te sneren naar andere partijen!

We vinden vaak dat het kabinet te laat is. Terecht. Maar tegen alle partijen die nu blij zijn dat een 2G-debat is uitgesteld, zeg ik hetzelfde. Want wat je inhoudelijk ook vindt, durf het gesprek aan te gaan! Hiermee zet je je naam onder een langere lockdown. Ongelooflijk jammer. — Jan Paternotte (@jpaternotte) December 6, 2021

Als het aan Paternotte had gelegen dan was dat walgelijke en discriminerende 2G-beleid er gewoon even door geramd. We weten allemaal dat het demissionaire kabinet dat absurde beleid onvoldoende heeft voorbereid. Die lui hebben überhaupt geen strategie voor de coronacrisis. En zo’n Kamerdebat zou het hele idee (terecht) compleet hebben gefileerd. Dat, samen met de beroerde voorbereiding, maakt dat het demissionaire kabinet zegt aan te voelen dat er te weinig draagvlak voor is, waardoor ze het hele debat dit jaar niet meer willen voeren (Of het kabinet is bang voor sociale onrust, dat kan natuurlijk ook).

Paternotte kan het in ieder geval niet hebben dat zijn zin niet wordt doorgedrukt en dat andere partijen juist genieten van deze kleine overwinning. En dus moet en zal hij de gemoederen zien te temperen. ‘Je kunt wel juichen maar nu komt er door jullie een langere lockdown aan, lekker puh!’ is de boodschap van de D66’er. En dat terwijl het demissionaire kabinet, waar zijn partij ook onderdeel van is, het 2G-beleid pas in het nieuwe jaar wil bespreken. Het is werkelijk ongelofelijk hoe kleinzielig en doortrapt die ‘liberale’ D66’ers kunnen zijn. Het is de schuld van het demissionaire kabinet dat de boel telkens in de soep loopt en niet van de partijen die nog wél enige waarde hechten aan grondrechten.