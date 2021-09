Ebru Umar veegt de vloer aan met ‘D66-zak’ Jan Paternotte: ‘Met je facistische haatgepreek!’

Turks-Nederlandse firebrand columnist Ebru Umar is helemaal klaar met D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Paternotte verspreidt namelijk keiharde propaganda tegen mensen die zich uitspreken tegen het coronabeleid. Zo zette hij demonstranten van 5 september op De Dam weg als rechtsextremisten. Umars antwoord? “Zak!”

De demonstratie afgelopen zaterdag op De Dam was een geweldig succes. Tienduizenden mensen deden eraan mee, mogelijk zelfs tussen de 50.000 en 100.000. Het waren mensen van allerlei soorten achtergronden. Links, rechts. Blank, zwart. Homo, hetero. Alles en iedereen.

Jan Paternotte: D66-haatzaaier

Maar er is een man die daar héél anders over denkt. Het gaat natuurlijk om D66-haatzaaier Jan Paternotte. Deze man is misschien nog wel erger dan de faliekant mislukte minister Kajsa Ollongren en Taliban-omhelzer Sigrid Kaag bij elkaar.

Want kijk eens naar deze gore tweet die deze verschrikkelijke man online gooide na het protest:

Radicalisering. Vandaag op de Dam in een ranzige cocktail van homohaat, antisemitisme, fake news en intimidatie. Met een prinsenvlaggetje erin. Zou Joost Eerdmans blij zijn dat JA21 van de partij was? pic.twitter.com/oK1J4uIKuP — Jan Paternotte (@jpaternotte) September 5, 2021

Je moet echt heel vies zijn – bewust – om dit te delen. Dat vind ik niet alleen, dat vind Ebru Umar ook.

Ebru Umar pakt Jan Paternotte aan

Columniste Ebru Umar reageert dan ook helemaal terecht furieus op de walgelijke tweet van Paternotte. “Ga vooral door met niet luisteren naar de woorden van mensen die kwart verdienen van jij verdient door je facistische haatgepreek,” gooit ze hem voor de voeten. “Totaal los van de werkelijkheid op vierkante Haagse postzegel.”

Ga vooral door met niet luisteren naar de woorden van mensen die kwart verdienen van jij verdient door je facistische haatgepreek. Totaal los van de werkelijkheid op vierkante Haagse postzegel. (Deze tweet was blijven hangen en ik zie dat die zak van een Paternotte trending is) https://t.co/E2nkI1Ou9C — Ebru Umar (@umarebru) September 6, 2021

Umar spreekt zich de laatste tijd vaker uit tegen het coronawanbeleid van de staat én de fascistische haatretoriek van de vaccinpushers. Dat doet ze met name op Twitter, maar ook in haar columns bijt ze regelmatig van zich af. Daarmee is ze één van de weinige Nederlandse columnisten met de moed om dat te doen. Verreweg de meerderheid praat immers systematisch het narratief van de overheid na.

