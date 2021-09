Video! Thierry Baudet na Dam-demonstratie: “Ik kijk terug op een fantastische dag… het begint écht te veranderen in Nederland”

Na afloop van de geweldige demonstratie op De Dam in Amsterdam gisteravond – tegen het coronabeleid en voor de vrijheid – liet FVD-leider Thierry Baudet weten dat het een fantastische dag was. Heel veel mensen kwamen opdagen. En het signaal dat werd afgegeven was duidelijk: genoeg! Weg met die gekkigheid. Geen coronadictatuur.

“Ik kijk terug op een fan-tas-ti-sche dag,” aldus Baudet na thuiskomst. “Het was echt zo indrukwekkend. Volgens mij meer dan 100.000 mensen in heel Amsterdam. Overal. In alle straten, pleinen, van De Dam tot het Rembrandtplein… Ongelooflijk bemoedigend om te zien.”

De demonstratie van vandaag was een groot succes! 100.000 mensen kwamen naar Amsterdam om op te staan tegen de medische dictatuur. De boodschap is duidelijk: Nederland wil haar vrijheid terug! #5septemberamsterdam #FVD pic.twitter.com/mmCTff62lf — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 5, 2021

“Het begint écht te veranderen in Nederland,” ging hij verder. “Mensen beginnen het door te krijgen dat we hier nooit meer uitkomen. Dat dit het begin is van het nieuwe normaal, wat ze natuurlijk ook gewoon eerlijk zeggen in de politiek.”

Inderdaad, ze zeggen het gewoon. Ze hebben het regelmatig over het “nieuwe normaal,” en verwijzen ook steevast naar Build Back Better. Als je “beter” wilt herbouwen, betekent het dat je a) wat er was niet je van het vond en b) dat niet meer terug wilt.

“Maar mensen zijn gewoon zo geneigd om dat weg te wuiven, om te denken ‘het zal wel meevallen, het zal zo’n vaart niet lopen’,” zei Baudet vervolgens terecht over de naïviteit van de gemiddelde Nederlander. “Maar het gebeurt voor onze ogen. Met de QR-code, met de derde prik, met de vierde prik. Straks moeten we twee keer per jaar een vaccin halen.”

Daarna maakte Baudet duidelijk dat het effect van de vaccins helemaal niet is wat ons beloofd werd. “We gaan naar een testmaatschappij toe,” legde hij vervolgens uit, waarin mensen die niet gevaccineerd zijn zich wel moeten laten testen, maar mensen die wél gevaccineerd zijn niet. Dit terwijl ook gevaccineerden “het virus kunnen krijgen en kunnen overdragen, daar is geen enkele discussie over mogelijk,” aldus Baudet.

“Met andere woorden, totale rechtsongelijkheid. Totale inconsistentie van regels.”

Maar het wordt erger. Want, ging Baudet verder, “dit is alleen het begin nog van veel meer vrijheidsbelemmerende maatregelen. We moeten nú een streep trekken. We moeten nu zeggen tot hier en niet verder. Nooit meer lockdowns. Géén QR-code-maatschappij. Géén vaccinatiedwang, zéker niet voor kinderen. Het is ongelooflijk dat we dit kinderen aandoen.”

“En daar is hier in Amsterdam een waanzinnige stap mee gezet,” concludeerde de FVD-leider vervolgens over de Dam-demonstratie van gisteren. Ik ben dus heel dankbaar.” Want FVD was heel prominent aanwezig bij de demonstratie, met vrijwilligers die zich de klok rond gewerkt hebben om ervoor te zorgen dat er genoeg ballonnen, petjes, jasjes, vlaggen en ga zo maar door waren. Allemaal om te onderstrepen dat FVD zich inzet voor de vrijheid. Hard. Keihard, zelfs.