Foto’s! De demonstratie voor Vrijheid op De Dam was een groot succes!

Het was vandaag werkelijk een fantastische dag in Amsterdam. Tienduizenden en nog eens tienduizenden mensen kwamen bij elkaar om samen een vuist te maken tegen het fascistische coronabeleid van het kabinet. Liefde, vrijheid, geen dictatuur! Dat was de boodschap. En het was geweldig om te zien. Het mooiste van alles voor de DDS-lezer? Wij waren erbij. Hier is ons fotoverslag. Geniet ervan!

Het was geweldig om te zien. Wat waren er toch veel mensen bij elkaar. Van tevoren werd uitgegaan van ergens tussen de 50.000 en 100.000 mensen. Dat doel leek mij echt wel behaald te zijn, hoewel het precieze aantal deelnemers natuurlijk niet helemaal gegeven kan worden. Maar met die inschatting zit je er, lijkt mij, heel dicht bij in de buurt.

Forum voor Democratie

Natuurlijk waren wij ook bij Forum voor Democratie. De partij heeft zich hard ingezet voor deze demonstratie en de achterban opgeroepen om vandaag op te komen dagen, net als wij van DDS natuurlijk. Nou, die achterban gaf daar duidelijk gehoor aan. En ja, dat gold ook voor partijkopstukken als Gideon van Meijeren en Thierry Baudet. Beide heren waren erbij, spraken de volksmenigte toe, en liepen mee met al die mensen die elkaar vandaag een hart onder de riem wilden steken, én die de regering duidelijk wilden maken dat het afgelopen moeten zijn met deze coronagekkigheid.

Vrijheid

Want na zo’n mooie dag als vandaag moeten we niet vergeten dat het ons dáár natuurlijk om gaat; dat het grote doel is om het beleid te veranderen. We willen onze vrijheid terug. Niet een beetje, niet ‘deels.’ Maar helemaal. Het moet afgelopen zijn met alle beperkingen. Geen QR-code-maatschappij. Corona is geen prettig virus, oké, maar er gaat niets boven vrijheid.

Afijn, hier dus de foto’s die DDS vandaag gemaakt heeft bij de geweldige demonstratie op De Dam. Geniet ervan!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De foto’s