Peiling Maurice de Hond: corona-extremisten Sjoerdsma, Paternotte en Kaag slopen D66

Relatief goed nieuws uit de peiling van Maurice de Hond: D66 gaat steeds verder onderuit. Als er vandaag verkiezingen waren zouden de nepdemocraten genoegen moeten nemen met 16 zetels. Dat zijn er niet alleen 8 minder dan bij de verkiezingen van maart, maar ook 4 minder dan waarop de PVV nu staat. Mevrouw de Heks, Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte slopen hun partij dus langzaam maar zeker. Mooi!

Kijk, hier gaat mijn hart dus echt wel sneller van kloppen. Oké, de score van coronakritische partijen moet nog wat hoger zijn. Ja. Maar kijk naar D66. Die partij begint onderhand echt in elkaar te storten. En ja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar heel erg blij van worden:

Natuurlijk lost dit niet per definitie heel veel op, want de andere kartelpartijen zijn bijna net zo kwaadaardig als D66. Maar let wel: bijna. Want kwaadaardiger dan D66 is er niemand. Zelfs de nepchristenen van de ChristenUnie niet… en nee, ook de nepliberale fascisten van VVD niet.