Kabinet bevriest discriminerend plan voor 2G-beleid, waardoor langere avondlockdown dreigt

Het demissionaire kabinet heeft de balans opgemaakt en is tot de conclusie gekomen dat het discriminerende plan om ongevaccineerden buiten te sluiten, het zogeheten 2G-beleid, op de lange baan wordt gezet. Ook zal er vooralsnog geen coronapas voor werk en onderwijs komen. Daar staat echter tegenover dat er waarschijnlijk een langere ‘avondlockdown’ zal worden ingesteld, aangezien men bang is voor de nieuwe omikronvariant.

Volgens het demissionaire kabinet is er te weinig draagvlak voor een plan om het discriminerende 2G-beleid in te voeren. Ze willen het natuurlijk nog wel steeds in gaan voeren, ze wachten alleen op het (voor hen) juiste moment. Daarnaast wil de Hugo de Jonge niet vooruitlopen op het idee dat de avondlockdown langer zal gaan duren.

Voor De Jonge betekent het 2G-beleid een heropening van de samenleving. En aangezien we hier in Nederland nu ook te maken hebben met de omikronvariant, is hij tegen de invoering van dat beleid op de korte termijn. Althans, dat zegt hij volgens het AD.

Ergens gaat er wat mis in de redenering, want hoe verschrikkelijk dat 2G-beleid ook is, het zou prima bovenop de huidige avondlockdown kunnen worden ingevoerd. Hypothetisch: Je voert het in, houdt bijna alles nog steeds dicht en heft uiteindelijk de avondlockdown-maatregelen op. Het 2G-beleid is dan al in werking getreden, maar in de praktijk had je er niets aan tot je de andere maatregelen op kon heffen.

De reden dat hier niet voor is gekozen, is zogenaamd te weinig draagvlak in de Tweede Kamer. Het demissionaire kabinet heeft zich echter nauwelijks wat aangetrokken van de Tweede Kamer en ramt praktisch alles erdoor met een eigen meerderheid. Daar kan het dus haast niet aan liggen. Het lijkt eerder alsof er te weinig draagvlak is in de samenleving. Het demissionaire kabinet vreest waarschijnlijk voor rellen. En omdat het zou betekenen dat ook de coronapas op het werk en het onderwijs zou worden ingevoerd, want met dat soort maatregelen krijg je natuurlijk diverse lobbyclubs die gaan krijsen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar goed, de besmettingscijfers zijn nog steeds beroerd, dus er zal iets moeten gebeuren. Het meest waarschijnlijke is dat de avondlockdown gewoon een maand of twee wordt doorgetrokken. In de tussentijd hebben Kamerleden en lobbyclubs dan voldoende tijd om weer allerlei uitzonderingen te eisen voor het 2G-beleid, waardoor het uiteindelijk wel wordt ingevoerd maar weer een wirwar aan mits en maren zal bevatten, waardoor het weer een juridisch fiasco wordt. Waarschijnlijk zullen ze het dan invoeren vlak voor het moment dat de winter voorbij is en de cijfers toch al zakken, zodat het lijkt alsof het 2G-beleid ontzettend effectief is, terwijl het gewoon aan het seizoen ligt. En in de tussentijd hopen ze maar dat de zorg niet alsnog overspoelt, want daar is nog steeds geen strategie voor uitgewerkt.