Peiling De Hond: BoerBurgerBeweging en de PVV hebben ongekende aantrekkingskracht op nieuwe kiezers

Maurice de Hond heeft deze week gekeken naar de reden waarom kiezers van partij zijn gehopt. Veel kiezers geven aan dat het nieuwe, frisse of juist kritische geluid van de BoerBurgerBeweging en de PVV een belangrijke reden is waarom ze nu op die partij zouden stemmen. Daarnaast is in de peiling zichtbaar dat kiezers vooral weglopen bij bepaalde partijen vanwege de opstelling van de desbetreffende partijen.

Deze week zijn er geen verschuivingen zichtbaar in ons politiek landschap. Dus heeft Maurice de Hond zich gebogen over de vraag waarom kiezers overstappen naar een andere partij. De inzichten hieruit zijn zeer interessant. Van de onderzochte partijen blijkt dat de BoerBurgerBeweging en de PVV veel kiezers aantrekken vanwege hun frisse, nieuwe geluid. Toch stappen de meeste kiezers over naar nieuwe of kleine partijen vanwege de opstelling van hun oude partij.

De PVV én BBB trekken veel nieuwe stemmers aan vanwege de standpunten die ze aandragen. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld VOLT en JA21 die bijna 50% van hun nieuwe kiezers te danken hebben aan het feit dat de oude partijen van die nieuwe kiezers hun standpunten niet goed genoeg uitdragen.

De nieuwe peiling van Maurice de Hond legt de vinger op de zere plek: keer op keer beloven met name de kartelpartijen allerlei mooie dingen, maar uiteindelijk blijft er niks over van deze verkiezingsbeloftes. Een goed voorbeeld is de kritische retoriek van de VVD rondom de massa-immigratie. In de aanloop naar de verkiezingen komen ze met hardliners, maar zo gauw de partij in het kabinet zit blijft er niks van de oorspronkelijke standpunten over.

BBB heeft met name geprofiteerd van de crisis bij het CDA. De partij heeft haar kernwaarden compleet overboord gegooid, de boerenpartij van weleer is niet meer. De verweesde boer is nu overgestapt naar de partij van Caroline van der Plas. Een partij die tot op heden wél opkomt voor de belangen van de Nederlandse boer.