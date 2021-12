Filmpje! Demonstranten bestormen KERSTMARKT waar fascistisch 2G-systeem gehanteerd wordt

Bizar, eigenlijk, om te zien: een filmpje van boze Luxemburgse burgers die gewoon naar een kerstmarkt willen, maar dat niet mogen omdat ze niet meewerken aan het tirannieke 2G-systeem. En dus zien ze nog maar één mogelijke oplossing: de boel bestormen.

Het is ongelooflijk, maar in Luxemburg zijn er kerstmarkten waar je niet in komt als je of niet gevaccineerd bent of geen negatieve test kunt laten zien. Gekte, natuurlijk, en niet in de laatste plaats omdat kerstmarkten plaatsvinden in de open lucht, waar het risico op besmetting letterlijk nul is. Maar ja, Europese machthebbers doen er alles aan om hun geliefde coronatirannie in te voeren. Vandaar natuurlijk dit idiote 2G-systeem.

Helaas voor de autoriteiten zijn er steeds meer gewone burgers die daar helemaal klaar mee zijn; die hun vrijheid lief hebben, en geen zin meer hebben om te wáchten tot ze hun mensenrechten eindelijk weer eens terug krijgen. Mensen die zichzelf niet alleen als mensen zien, maar inderdaad als burgers. Niet als ondergeschikt aan de overheid, maar als de bron van de nationale soevereiniteit; als degenen die eigenlijk de baas zouden moeten zijn in eigen land.

Zo ook in Luxemburg. Want kijk maar naar deze beelden van Luxemburgers die een kerstmarkt binnenvallen omdat die gerund wordt met het achterlijke 2G-systeem:

WATCH: Protesters storm Christmas market in Luxembourg, where vaccination or a negative test is required pic.twitter.com/svoLntsK0k — BNO Newsroom (@BNODesk) December 4, 2021

Natuurlijk zullen er mensen zijn die dit ‘veroordelen’ omdat ze het allemaal ‘vreselijk’ vinden. Maar twee opmerkingen moeten daarbij geplaatst worden: niemand werd hierbij beschadigd. Alleen de hekken werden aan de kant gegooid. Daarna gedroegen ze zich. De tweede opmerking is dat als je burgers op deze onmenselijke manier behandelt, dat je er dan vergif op kunt innemen dat ze op een gegeven in verzet komen. Je kunt mensen niet onbeperkt discrimineren, onderdrukken, en in hun vrijheden beperken en denken dat ze dat dan maar even accepteren.

We gaan dit soort dingen de komende tijd ongetwijfeld vaker zien. Natuurlijk moeten we elk geweld keihard veroordelen. Je blijft met je poten van andere mensen af. Maar voor overheden geldt een belangrijke les: als je wetten maakt dit tiranniek én onlogisch zijn, dan komen mensen in verzet. Punt.