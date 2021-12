Oostenrijk: €2000 boete voor ongevaccineerden op straat. Niet betalen? 1 jaar cel in speciale gevangenis

In Oostenrijk herhalen ze momenteel even de trucjes die ze opgedaan hebben in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw – na de Anschluss, die ze trouwens met open armen verwelkomden in dat land. Want ongevaccineerde burgers die de euvele moed hebben de straat op te gaan kunnen een boete krijgen van 2.000 euro. En als ze die achterlijke, tirannieke, fascistische boete niet betalen? Dan kunnen ze bestraft worden met 1 jaar cel. In een “speciale” gevangenis.

Concentration camp, much?

Mogen we de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog nu dan eindelijk maken? Want als je nu nog ontkent dat deze gekte er verdacht veel op begint te lijken ben je niet helemaal goed bij je hoofd. Zoals Raisa Blommestijn bericht op Twitter zijn ze in Oostenrijk namelijk de geschiedenis echt aan het herhalen.

“Als iemand nog twijfels had over de situatie in Oostenrijk: €2000 boete per keer dat je als ongevaccineerde gepakt wordt en als je de boete niet betaalt kun je tot een jaar worden opgesloten in een speciale gevangenis.”

Als iemand nog twijfels had over de situatie in Oostenrijk: €2000 boete per keer dat je als ongevaccineerde gepakt wordt en als je de boete niet betaalt kun je tot een jaar worden opgesloten in een speciale gevangenis. Waar blijft de reactie van Nederlandse politici en media? — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) December 5, 2021

“Waar blijft de reactie van Nederlandse politici en media?” schrijft ze vervolgens ook nog even.

Nou, die reactie komt er natuurlijk niet. Want ze zijn overal in Europa van plan hetzelfde te doen; ze gaan overal hun Covid-tirannie invoeren. Stap voor stap kijken ze wat burgers accepteren. Accepteren we stap a, dan volgt stap b. En dan c. Gevolgd door d. En zo gaat het maar door totdat alle vrijheid helemaal weg is en wij niet langer burgers zijn, maar slaven van het systeem.

Dus nee, Nederlandse politici en media gaan natuurlijk helemaal niet reageren. Ze willen bij ons hetzelfde doen. Laat ze in Oostenrijk hier maar mee experimenteren, dan kunnen ‘wij’ het later ook doen. Of in ieder geval kíj́ken of we ermee weg kunnen komen.

Dit is letterlijk WOII all over again… met dit verschil dat alle Europese regeringen nu precies hetzelfde totalitaire systeem steunen. De nazis zijn niet alleen terug. Ze hebben gewonnen https://t.co/JipePkPqF6 — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) December 5, 2021

