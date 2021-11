Geert Wilders gaat los op “belhamel” Jan Paternotte van D66: “U moet zich schamen!”

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer vandaag vond er een harde clash plaats tussen Geert Wilders (PVV) en Jan Paternotte, van D66. Wilders was witheet omdat Paternotte aangaf geen interesse te hebben in het opschalen van de zorg. Dit terwijl ‘de zorgdruk’ steevast als excuus wordt gegeven om allerhande draconische maatregelen te nemen. “Belhamel!” beet Wilders hem toe.

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer maakte PVV-leider Geert Wilders duidelijk dat er wat hem betreft niet allerlei draconische maatregelen moeten komen. Dat is niet nodig. Nee, wat het kabinet moet doen is: investeren in de zorg. Meer ziekenhuisbedden, zeker op de IC.

Tot zijn ontsteltenis dacht D66-coronawoordvoerder Jan Paternotte daar héél anders over. De man die bekendstaat als een absolute hardliner die steevast staat te springen om nog meer fascistische regels aan de bevolking op te leggen vindt dat allemaal namelijk maar onzin. Wat nou opschalen? Je kan mensen toch gewoon dwingen de hele dag thuis te zitten, voor de tv? Dat vindt hij veel leuker.

De reactie van Wilders

Wilders liet daarop geen spaan heel van de antidemocraat van D66. “Waanzin dat de vertegenwoordiger van D66 hier in de Kamer zegt: ‘Ik ben tegen extra IC-plekken.’ Dat de vertegenwoordiger van D66 zegt: ‘Ik ben tegen extra verplegend personeel.’ Dat hij dat dúrft te zeggen,” begon Wilders zijn terechte tirade.

“De ene arts na de andere – in ingezonden brieven, op televisie – zegt: ‘We hebben een probleem met te weinig zorgcapaciteit.’ En daar staat ‘ie gewoon, de belhamel van D66, want dat is hij, die gewoon zegt: ‘Ik heb daar lak aan. Dat hoef ik niet.’ U moet zich schamen. Dát is slecht voor de mensen in Nederland: onvoldoende capaciteit!”

Zo. Wilders liet werkelijk geen spaan heel van Paternotte – en dus ook niet van diens partij. Het enige jammere? Het gaat ongetwijfeld niets uitmaken. De coalitiepartijen van het Regime houden elkaar namelijk stevig vast en gaan écht geen ruzie met elkaar maken.