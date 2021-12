RIVM steeds positiever over omikronvariant: ‘Het virus lijkt inderdaad een stuk milder te zijn’

Recentelijk kwam er goed nieuws uit het Verenigd Koninkrijk: het Imperial College van Londen en de Britse equivalent van het RIVM zijn voorzichtig positief over de omikronvariant, die milder lijkt te zijn. De kans op een zware infectie lijkt een stuk kleiner en de ernst van een zware omikron-infectie lijkt ook behoorlijk mee te vallen. Het RIVM lijkt nu ook voorzichtig positief.

Volgens het RIVM zijn er aanwijzingen dat de omikronvariant al na twee of drie dagen besmettelijk is, in plaats van pas na vier of vijf dagen. Dat lijkt slecht nieuws, maar is het juist niet. Het betekent namelijk dat het virus zich niet sneller verspreid doordat het besmettelijker is, maar alleen dat het snel besmettelijk is. Coronamaatregelen zouden dan juist effectiever moeten zijn tegen de omikronvariant, omdat ze minder lang hoeven te duren.

Het RIVM houdt echter nog wel een slag om de arm, dus in de praktijk zal er nog niet veel veranderen qua coronamaatregelen. Men zet nog steeds in op boosterprikken, want het minste of geringste kan de zorg nog steeds overspoelen, zo redeneren ze volgens de NOS.

In de praktijk zou dat echter ook wel flink mee kunnen vallen. De omikronvariant is, zo lijkt het volgens het RIVM, sneller besmettelijk, een stuk milder en dus minder ziekmakend te zijn. De mensen die er wel ernstig ziek van worden, zijn volgens de Britse instituten veel sneller weer beter. Met de huidige lockdown en geleidelijke versoepelingen zou het dus goed mogelijk zijn dat de gevreesde omikrongolf geen ene moer voorstelt.

Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de zorg helemaal niet overspoeld zal raken, maar een enorm snelle doorstroom gaat merken van coronapatiënten die twee tot drie keer sneller weer opkrabbelen en naar huis kunnen. Natuurlijk is er nog veel onzeker en zullen er heus wel mensen flink ziek worden van de omikronvariant, of zelfs overlijden. Maar vergeleken met eerdere varianten lijkt deze toch echt héél erg veel milder te zijn.