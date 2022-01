Door lockdown is weerstand van winkeliers tegen coronapas weg: ‘Dan maar extra maatregelen, we willen open’

Winkeliers waren twee maanden geleden nog fel tegen het controleren van de coronapas of extra coronamaatregelen. Maar door de lockdown is dat sentiment snel veranderd, beweert brancheorganisatie INretail. “We kunnen gecontroleerd en veilig open”, aldus de belangenclub. “En zijn bereid daarvoor met extra maatregelen te komen.”

Uit de berichtgeving van INretail blijkt dat de winkeliers die zij vertegenwoordigen de strijd tegen de absurde coronamaatregelen beginnen op te geven. Waar eerst behoorlijk verzet was tegen het controleren van de coronatoegangsbewijzen, is men nu ineens tot van alles bereid. Het was natuurlijk ook vrij makkelijk om tegen de coronamaatregelen te ageren toen men nog gewoon open kon blijven. Maar inmiddels hakt het er financieel zó hard in (december is voor veel winkeliers de drukste maand) dat ze haast niet anders meer kunnen.

En zo heeft het kabinet eigenlijk in één klap een grote sector op zijn hand gekregen voor het aankomende 2G-beleid. Door winkeliers zo in een hoek te zetten is er ineens heel veel meer draagvlak voor allerlei extra coronamaatregelen, waaronder de coronapas! Er was wel een lockdown voor nodig en een korting op de te ontvangen steun, maar uiteindelijk was het dat allemaal wel waard.

Ook andere lagen van de samenleving zullen vast voor het 2G-beleid zijn. Ze hebben de boosterprik toch immers niet voor niets genomen? En als ze om de zoveel maand een nieuwe boosterprik moeten nemen, waardoor ze wel kunnen blijven winkelen, dan is dat toch een kleine moeite? Je betaalt een prijs voor je vrijheid en het geeft je de illusie van veiligheid, maar dan kun je wel weer ouderwets shoppen!

Het is volkomen begrijpelijk dat de winkeliers overstag zijn gegaan, maar we gaan mede daardoor wel een hele enge ontwikkeling tegemoet. Want zelfs als de omikronvariant niets voor lijkt te stellen, en die signalen worden steeds sterker, dan nog zal dit belachelijke coronabeleid gewoon worden ingevoerd. De realiteit moet namelijk aangepast worden aan de rekenmodellen van de overheid.