Betrapt! Pieter Omtzigt ontdekt dat Hugo de Jonge nóg een 2G-kritisch rapport verborg voor de Kamer

Het is ongelooflijk, maar Hugo de Jonge heeft niet één rapport waarin de opstellers zich tegen het belachelijke 2G-systeem keren verstopt, maar twee. Dat ontdekte Pieter Omtzigt vandaag toen hij op zijn vrije dag maar weer wat wetsvoorstellen en dergelijke aan het doorlezen was.

“Huh?” vraagt Omtzigt zich vandaag hardop af op Twitter, “er is nóg een advies over het 2G stelsel in een bijlage op 21/12 naar de Kamer gestuurd.” Dat is de datum waarop het befaamde andere rapport, dat negatief was over 2G, naar de Kamer werd gestuurd, wat weken te laat was, en ook nog eens feitelijk op de vooravond(en) van Kerst. Dat was bewust zo gedaan door De Jonge om ervoor te zorgen dat de Kamer deze informatie niet kon inkijken voor het geplande debat over 2G, dat uiteindelijk uitgesteld werd… waardoor hij nu alsnog in de problemen zit.

“Dat zeer kritische advies van de digitale begeleidingscommissie dateert van 19 november (!),” gaat Omtzigt verder, “[dat wil zeggen] van voor [de] indiening van het wetsvoorstel.”

Omtzigt betrapt De Jonge

In een normale situatie zou die informatie dan dus al meteen, of in ieder geval ten tijde van indiening van het wetsvoorstel zijn afgegeven bij de Kamer. Maar nee. Niets is minder waar. De Jonge wachtte tot 21 december én deed dat ook nog eens op zo onopvallend mogelijke wijze, ongetwijfeld hopende dat niemand het document daadwerkelijk zou vinden (en lezen).

Er is nóg een advies over het 2G stelsel in een bijlage op 21/12 naar de Kamer gestuurd. Dat zeer kritische advies van de digitale begeleidingscommissie dateert van 19 november(!) dwz van voor indiening van het wetsvoorstel (1) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 1, 2022

“Het advies zit als bijlage verstop bij de Kamerbrief ‘Kamerbrief reactie op motie over geen groen vinkje CoronaCheck-app bij besmetting’,” aldus Omtzigt. “Goed verstopt dus.”

De reden dat het “goed verstopt” zat is dat de commissie niets ziet in het abominabele 2G-plan van De Jonge. “”De commissie [is] van mening dat de coronapas als uniek toegangsmiddel voor werk en belangrijke locaties niet het beste instrument is om de pandemie te bestrijden,” aldus de conclusie van het rapport.

En tja. In plaats van daar eerlijk over te zijn probeert De Jonge het rapport dan maar gewoon weg te moffelen.

Zoals Bart Nijman van GeenStijl terecht zegt, Hugo de Jonge is werkelijk een bijzonder slecht mens. Iets anders kun je niet zeggen van dit walgelijke creatuur.