Pats! Wetenschappers maken gehakt van onderbouwing 2G-model: ‘In elkaar gezet door een stagiair’

Wetenschappers maken op brute wijze gehakt van de ‘modellen’ waar het RIVM en het kabinet gebruik van maken om het zieke 2G-systeem aan ons op te leggen. Ze laten er werkelijk niets van heel. De enige conclusie die daarom mogelijk is? Het gaat ze niet om verspreiding van ‘het virus,’ maar om controle.

Zogenaamd de beste wetenschappers en experts werken met het kabinet, het RIVM en het OMT om een “strategie” te ontwerpen om het coronavirus te “bestrijden.” Het gevolg van al die ‘knappe koppen’ met hun brainstormsessies is dat het kabinet het afschuwelijke 2G-systeem wil invoeren. Dat is een systeem waarbij alleen Genezen en Gevaccineerden nog recht hebben op een ietwat normaal leven. De rest van de Nederlanders moet voor straf de hele tijd thuis zitten.

Om dat systeem te verdedigen wordt een model gebruikt. Dat zou ‘bewijzen’ dat 2G echt hartstikke goed is. En effectief. Maar wat blijkt? Uit onderzoek van Follow The Money blijkt dat dit je reinste onzin is. De modellen zijn belachelijk.

Bierviltje

“Dit is geen model maar een bierviltje-berekening,” zegt hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester aan de Vrije Universiteit in Amsterdam tegen de website. Op verzoek van FTM keek hij eerder al naar de modellen van het Britse Tony Blair Institute en het Delftse model. Die waren al niet best, zegt hij, “maar daarin werd ten minste wel een poging gedaan om een fysiek mechanisme te modelleren over hoe mensen elkaar besmetten.” Dat is bij het 2G-model niet het geval.

Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester is zo mogelijk nog harder. “Spelen met de parameters en aannames is eigenlijk al te veel eer voor dit model,” zegt hij. “Het is echt bar en boos, een belediging voor de wetenschap. Dit lijkt op een zondagmiddag in elkaar gezet door een stagiair.” Vervolgens voegt hij daar nog even aan toe dat hij het zich eigenlijk niet kan voorstellen dat het RIVM hiervoor verantwoordelijk is. “Dat zou enorm schadelijk zijn voor de reputatie van het instituut.”

Zo slecht is het model dus.

Maar wat blijkt? FTM heeft flink doorgevraagd en uiteindelijk heeft ‘het instituut’ moeten toegeven dat zij er wel degelijk verantwoordelijk voor zijn. “VWS vroeg het OMT om een model, en het OMT heeft die vraag doorgezet naar het RIVM,” aldus een woordvoerder van het RIVM. En ja, alle formules én de aannames zijn opgesteld door datzelfde instituut vol op macht beluste, incompetente nepwetenschappers.

Controle

Volgens Meester is het hele ranzige model “losgeslagen van de werkelijkheid.” En, zegt hij, “dit is gewoon een set aannames waarvan je van tevoren al weet dat 2G beter uit de bus komt dan 3G, een absurde abstractie van de complexe werkelijkheid.”

Even voor de goede orde: het RIVM en het kabinet weten dit natuurlijk ook. Sterker nog, daarom is het model zo opgezet. Het doel was om 2G in te voeren.

En dat kan maar tot één mogelijke conclusie leiden: de wappies hadden weer gelijk. Het gaat ze niet om het tegengaan van “besmettingen” of om “de volksgezondheid,” maar om het invoeren van een totalitaire controlestaat die zijn weerga niet kent.

Maar ik kan één ding hierover zeggen: over my dead body.