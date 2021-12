Hugo de Jonge hint naar buitensluiten ongevaccineerden: “2G moet je toevoegen aan je gereedschapskist. Anders zit je langer in de lockdown.”

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge tempert alvast de hoop op snelle versoepelingen zonder een bepaalde, ingrijpende maatregel. De CDA-minister geeft aan dat het kabinet de cijfers dagelijks nauwlettend in de gaten houdt. Hij waarschuwt mensen voor te veel optimisme en daarnaast komt hij weer aanzetten met zijn 2G-plan: om echt sneller uit de lockdown te komen lijkt deze maatregel onvermijdelijk.

Coronaminister Hugo de Jonge baalt waarschijnlijk nog steeds dat zijn oorspronkelijke 2G-maatregelplan geen meerderheid wist te halen in ons parlement. Want hij begon vanmiddag opnieuw dit systeem te verdedigen. Volgens De Jonge is de enige garantie om snel uit de lockdown te komen de invoer van een 2G-systeem:

“Het kabinet is helder: 2G moet je toevoegen aan je gereedschapskist. Anders zit je langer in de lockdown.”

De Jonge snapt dat sommige partijen moeite kunnen hebben met deze maatregel, maar, zo zegt hij tegenover de NOS, hij verwacht uiteindelijk dat zijn plan wordt aangenomen in de Tweede Kamer.

Met andere woorden: de kans wordt steeds groter dat het 2G-systeem onvermijdelijk wordt als voorwaarden voor heropening. Op deze manier lijkt de coronaminister andere partijen, die kritisch zijn op de maatregel, op een gewiekste manier onder druk te willen zetten. Partijen die tegen de maatregel stemmen, zullen zo worden neergezet alsof zij bewust langer voor een lockdown kiezen.

De grote vraag is natuurlijk wat de PvdA gaat doen in deze kwestie. Bij de vorige stemming bleek, tegen de verwachting van het kabinet in, de PvdA voor de eerste maal gedurende deze coronacrisis niet achter de koers van het kabinet te staan. Zullen zij opnieuw weerstand bieden?