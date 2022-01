Fleur Agema fileert onjuiste voorspellingen Jaap van Dissel: “Stop de lockdown en vrijheidbeperkende maatregelen en 2G!”

PVV-politica Fleur Agema uit stevige kritiek op de voorspellingen van RIVM-voorman Jaap van Dissel. Maandenlang wordt het beleid sterk beïnvloed door Van Dissel maar zijn voorspellingen komen vaak genoeg niet uit. Ook deze keer klopt er vrij weinig van. Vandaar dat Agema pleit voor het beëindigen van de lockdown en andere vrijheidbeperkende maatregelen.

Het is een terugkerend fenomeen deze crisis: de politieke beleidsmakers varen blind op modellen. Maar vaak genoeg zijn de Haagse bestuurders zo geobsedeerd door deze voorspellingen dat ze de werkelijke situatie uit het oog verliezen. Ook tijdens deze lockdown baseert het kabinet zich liever op modellen, die kant noch wal raken, dan op de werkelijke situatie.

PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft zich als een van de grootste critici ontpopt van deze ‘modellenpolitiek‘. Het Haagse beleid wordt blind bepaald aan de hand van modellen, maar aan deze modellen ontbreekt vaak genoeg een solide én valide wetenschappelijk basis. Ook nu blijkt dat de voorspellingen van het RIVM er helemaal naast zaten.

De voorspellingen van Van Dissel @rivm en de daadwerkelijke bedbezetting lopen zeer sterk uit elkaar…Besmettingen lopen op, maar ziekenhuisopnames dalen nog steeds. Stop de lockdown en vrijheidbeperkende maatregelen en 2G! https://t.co/KnDPlw76oE — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 2, 2022

Agema kaart een terecht punt aan: het kabinet heeft het land op slot gegooid vanwege de angst dat de ziekenhuizen vol zouden stromen. Inmiddels weten we beter: ondanks het feit dat de besmettingen vrij hoog blijven liggen, lopen de ziekenhuizen niet vol. De grote vraag is dan ook waarom men nog steeds de lockdown in stand houdt.

Het RIVM zat er opnieuw naast, en het kabinet dus ook. Wellicht wordt het dus tijd om deze lockdown te beëindigen. Het zou onze economie, die al tijden zwaar onder druk staat, veel goed doen. Ook zou het ondernemers weer wat ademruimte geven. Daarnaast wordt het eens tijd dat het kabinet kritischer gaat kijken naar de voorspellingen van het RIVM, want tot nu toe klopt er vaak genoeg weinig van. Modellen zijn handig en tot op zekere hoogte enorm bruikbaar bij beleidsvorming, maar als de werkelijkheid de modellen inhaalt dan moet men toch echt over op een ander plan.