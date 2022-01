Knettergekke Ab Osterhaus wil kinderen massaal vaccineren “om scholen open te houden”

Viroloog Ab Osterhaus zei vanochtend in radioprogramma Sven op 1 dat kinderen wat hem betreft massaal gevaccineerd zouden moeten worden “om de scholen open te houden”. Osterhaus: “Ik begrijp niet waarom we niet, net als in de VS, alle kinderen vaccineren. Kinderen worden geprikt tegen van alles, maar niet tegen covid.”

Ab Osterhaus is helemaal de weg kwijt en zwetst uit zijn nek. Het is inmiddels overduidelijk dat kinderen nauwelijks ziek worden van het coronavirus en de virusvarianten. We weten ook dat de coronavaccins voornamelijk beschermen tegen (ernstige) ziekte en slechts een beetje tegen verdere besmettingen. Daarnaast zijn de huidige vaccins niet toegespitst op de omikronvariant en lijken gevaccineerden die variant ontzettend makkelijk te kunnen verspreiden. Waarom zou je kinderen dan in hemelsnaam met een verouderd en onnodig vaccin inenten?!

Het enige wat dit teweeg zou brengen is schijnveiligheid. Het werkt namelijk het idee in de hand dat gevaccineerde kinderen het virus niet meer kunnen krijgen of over kunnen dragen, terwijl dit overduidelijk wél het geval is. Daarnaast brengt het onnodige risico’s met zich mee, want het is nog volstrekt onduidelijk of en hoeveel kinderen bijwerkingen zouden kunnen krijgen van die vaccins.

Osterhaus vraagt zich ook totaal niet af waarom kinderen nog gevaccineerd zouden moeten worden als alle risicogroepen inmiddels al een booster hebben kunnen krijgen, blijkt uit dit interview van Sven op 1. Hebben die boosters dan geen effect? Dan is de lockdown voor niets geweest en heeft het vaccineren van kinderen dus ook totaal geen zin.

Misschien is het zelfs zo dat kinderen vaccineren met oude vaccins juist zorgt voor een groter gevaar. Het immuunsysteem wordt op die manier namelijk getraind om een ‘vijand’ te herkennen die volgens het RIVM niet meer dominant is in Nederland. Ga je kinderen om de zoveel tijd platspuiten met verouderde en/of telkens nieuwe vaccins, terwijl er misschien wel meerdere virusvarianten tegelijkertijd ronddwalen, dan levert dat mogelijk problemen op. Het immuunsysteem kun je niet oneindig blijven trainen op iedere virusvariant, zonder dat informatie over oudere (maar wellicht nog wel aanwezige) virusvarianten verloren gaat.

Maar Ab Osterhaus is kennelijk in de veronderstelling dat een klein beetje meer weerstand tegen mogelijke overdracht van het coronavirus opweegt tegen al die risico’s en onzekerheden bij het vaccineren van kinderen. Terwijl een kind dat de hele dag in een klaslokaal zit vroeg of laat toch besmet raakt. Het maakt dan geen klap uit of het kind niet meer 15 minuten maar een half uur de tijd nodig heeft om besmet te raken, bij wijze van spreken. Osterhaus zal het allemaal een worst wezen…