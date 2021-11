Ab Osterhaus pusht lockdowns weer: ‘Maatregelen zullen niet voldoende zijn’

Viroloog Ab Osterhaus vertelde gisteravond bij Op1 dat hij een nieuwe lockdown ziet aankomen. Volgens de vaccinverkoper komt dit doordat de druk op de zorg te groot wordt, niet alleen door corona maar ook – jawel! – door influenza. Daar gaan we weer!

Hugo de Jonge en Mark Rutte geven volgens Osterhaus “een schot voor de boeg” met de nieuwe maatregelen. Maar ze komen volgens hem waarschijnlijk volgende weer al terug met nóg meer maatregelen. “We zien de aantallen gevallen gigantisch omhoog lopen. We zitten aan het eind van de pandemie, toch wel aan de staart, maar het virus is niet weg, dus we moeten wel degelijk die maatregelen blijven treffen. En ik denk dat als we daar bovenop dan ook nog eens een keer, aan het eind van het jaar of in de wintertijd, een influenza epidemie krijgen, en je hoort nu al hoe het met de ziekenhuizen gesteld is… Als je dus een duo-epidemie krijgt… dan denk ik dat het niet goed gaat.”

Viroloog Ab Osterhaus sluit een nieuwe lockdown niet uit. “We zitten aan de staart van een pandemie, maar het virus is niet weg, dus maatregelen zijn nodig. Als we daarbovenop ook nog een influenza epidemie krijgen, denk ik dat het niet goed gaat.” #Op1 pic.twitter.com/XPpdAjr5G7 — Op1 (@op1npo) November 5, 2021

En, herhaalde de coronafascist maar weer: “Waar we ons zorgen over maken is dat de ziekenhuisbelasting enorm gaat oplopen.”

Dit riedeltje werd ook gesteund door twee andere lockdownenthousiastelingen, Karoy Illy (kinderarts) en spoedeisende hulp arts David Baden. Oh ja, het wordt heel druk op de ic’s en in de andere delen van de ziekenhuizen. De zorg kan het niet aan. Dat weten we nu al – terwijl 90% van de volwassenen hoegenaamd ‘gevaccineerd’ is. En dat gaat helemaal mis.

Kinderarts Karoy Illy snapt niet waarom mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen. “Ik kan het niet begrijpen. Aan dit soort tafels zitten voortdurend mensen die aangeven wat voor gevolgen dit virus heeft. Ik begrijp het gewoon niet.” #Op1 pic.twitter.com/KNwFW8uiXT — Op1 (@op1npo) November 5, 2021

Spoedeisende hulp arts David Baden vreest dat hij door de druk op de zorg geen goede zorg meer kan leveren. “Als je overmatige drukte hebt, weet je gewoon dat je daar meer overlijdens van krijgt.” #Op1 pic.twitter.com/F61qWbw6bn — Op1 (@op1npo) November 5, 2021

Zorgen over de zorg

Maar het merkwaardige is dat als het ze echt om de zorg ging, dat ze dan toch druk zouden moeten zetten op het kabinet om de zorg uit te breiden. Doen ze dat? Nee. Natuurlijk niet. Deze vrijheid-hatende ‘experts’ kiezen er liever voor om een heel land in lockdown te zetten en ons onze rechten af te nemen dan het kabinet te vertellen dat ze het verkeerd doen. Als je flink investeert in de zorg hoeft er immers geen paniek te zijn over “de druk” erop… en dan hoeven Nederlanders dus ook niet meer zo bang te zijn voor corona.

Osterhaus moet daar niet aan denken. Deze man geniet ervan om mensen in de stress te jagen. En dus pusht hij nu alweer een lockdown, zodat iedereen depressief kan worden, hele bedrijven failliet kunnen gaan, en we ons immuunsysteem nog verder verzwakken door het nergens meer bloot aan te stellen.

Oh, en ook niet geheel onbelangrijk: door ons onmenselijk te gedragen. Want mensen zijn sociale dieren. Ons op zo’n manier van elkaar scheiden is ongelooflijk onnatuurlijk en enorm schadelijk voor onze psyche en ons geluksgevoel.

Deze mensen zijn stuk voor stuk ronduit kwaadaardig bezig, en hun zogenaamde ‘oplossingen’ voor de coronapandemie zijn simpelweg sadistisch. Om die conclusie te trekken hoef je alleen maar even naar die kop van Osterhaus te kijken; dat minzame glimlachje als hij het over een nieuwe vreselijke lockdown heeft.