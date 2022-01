Kabinet wil verloopdatum voor vaccinatiebewijs vanaf 1 februari, daarna ook verloopdatum voor booster

Vanaf 1 februari krijgt het vaccinatiebewijs volgens Europese regels een verloopdatum: een geldigheidsduur van negen maanden. Het kabinet wil het Nederlandse beleid daar nu op afstemmen. Dat zegt echter nog niets over de boosterprikken die afgelopen tijd zijn gezet en nog steeds worden gezet.

De teugels worden wéér iets strakker aangetrokken. Een coronatoegangsbewijs is nu nog te bemachtigen door middel van een geldig vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs. Die laatste twee worden in Frankrijk, Italië en Oostenrijk zo langzamerhand uitgefaseerd, dus het zal voor Nederland ook niet meer lang duren. Sterker nog, het kabinet is al aan het kijken om de geldigheid van het herstelbewijs flink in te korten. De ambitie is om de geldigheid van een jaar terug te brengen tot 180 dagen.

De enige optie is dan nog een vaccinatiebewijs met verloopdatum. Vanaf 1 februari begint het ‘geldigheidsklokje’ te lopen. De ‘primaire’ vaccinaties zijn dan nog maar negen maanden geldig. Daarna moet er nog een verloopperiode worden bepaald voor boostervaccins, meldt NU.nl. En aangezien alles erop wijst dat de effectiviteit van de vaccins snel afneemt, zal de verloopdatum van die boosters ook niet erg lang zijn.

En zo komt de vaccinatiesamenleving langzaam maar zeker steeds dichterbij. Het kabinet heeft ook nu weer laten zien dat er geen strategie is en het virus zo weer op zal laaien. De deuren staan ook wagenwijd open voor wéér een nieuwe variant. Ook wordt er gewoon gevaccineerd met boosters, terwijl helemaal niet duidelijk is of dat überhaupt (fatsoenlijk) werkt.

Over een maand of twee zal er wel een omikronvaccin zijn, dus kan er wéér worden geboosterd. En werk je niet mee, dan kun je praktisch nergens meer heen. Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar het roept ook de vraag op hoeveel vaccinaties mensen überhaupt aan gaan kunnen, vooral als het verschillende gaan zijn? Het is compleet gekkenwerk en ontzettend veel mensen gaan er nog steeds in mee.