Nederland compleet gedemoraliseerd, men verwacht: vierde prik, nieuwe variant en rond 2023 einde coronamaatregelen

De Nederlandse burger is compleet gedemoraliseerd, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Persoonlijk denkt 71 procent dat 2022 voor hen een goed jaar zal worden, maar voor de hele samenleving overheerst duidelijk het pessimisme. Maar liefst 85 procent denkt dat er dit jaar na omikron nóg een variant op zal duiken. 91 procent verwacht dat Nederlanders in 2022 worden opgeroepen voor een vierde prik en 53 procent is van mening dat Nederland tot ergens in 2023 of daarna pas van coronamaatregelen is verlost. Ongeveer evenveel mensen (50 procent) denken dat hun leven nooit meer wordt als voor corona.

Qua coronapandemie en de coronamaatregelen is men klaarblijkelijk doordrongen van pessimisme. Maar dat is niet het enige onderwerp waar het Opiniepanel naar is gevraagd. Zo denkt slechts 20 procent dat Rutte IV de volledige regeertermijn zal volmaken.

Opvallend is dat per inkomensgroep verschillend wordt gekeken naar de economische verwachtingen voor komend jaar. Mensen met geld verwachten dat het economisch een goed jaar zal worden voor henzelf, terwijl mensen met een beneden modaal inkomen denken erop achteruit te gaan (55 procent). Ook onder de topinkomens denkt 20 procent erop achteruit te gaan. Zzp’ers en gepensioneerden zijn op economisch vlak overwegend pessimistisch, terwijl mensen in loondienst juist positief zijn, meldt EenVandaag.

Eigenlijk toont het onderzoek een enorme onverschilligheid en naïviteit bij de respondenten aan. ‘Heel zuur dat die maatregelen nog zo lang (moeten) blijven, maar zolang ik er financieel een beetje op vooruit ga dan red ik het wel en vind ik het wel best‘, is de conclusie.

De coronamaatregelen in Nederland zijn niet gratis. Ze leggen grote delen van onze economie stil en het geleende geld moet ergens een keer worden terugbetaald. En hoe langer dit duurt, wat een meerderheid dus ook verwacht, hoe erger die financiële klap gaat worden. De mensen van het Opiniepanel lijken er, op basis van de antwoorden, niet echt bij stil te staan. Misschien overzien ze de mogelijke consequenties niet meer, of wellicht boeit het ze inmiddels niet meer. Je kunt het ze na bijna twee jaar coronapandemie niet eens meer echt kwalijk nemen.