Amsterdam stroomt vol met coronademonstranten: demonstranten Museumplein staan op voor de vrijheid

Het nieuwe jaar wordt direct afgetrapt met een grootste coronademonstratie in Amsterdam. Het Museumplein vult zich vanmiddag met demonstranten die opstaan voor de vrijheid. De verregaande coronamaatregelen, de continue overheidsdruk, de vrijheid in Nederland staat onder druk en daarom dient de demonstratie door te gaan, aldus de demonstranten.

Juist in deze tijd, waarin de grondrechten onder druk staan, is het enorm belangrijk om je stem te laten horen, aldus Forum voor Democratie. De demonstratie in Amsterdam was eigenlijk afgelast, maar de politieke partij vindt het ongekend dat men Nederlandse fundamentele rechten zo aan het uitkleden is. Vandaar dat er alsnog duizenden kritische Nederlanders naar de Nederlandse hoofdstad afreizen om hun stem te laten horen.

Morgen om 12 uur kom ik naar het #Museumplein in #Amsterdam, om op te staan vóór de vrijheid! Demonstreren is een fundamenteel grondrecht en mag NOOIT onder valse voorwendselen verboden worden. Het komt er nu écht op aan! Zwichten is geen optie. #burgerlijkeongehoorzaamheid pic.twitter.com/zG7Z92JhW8 — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) January 1, 2022

Afgelopen week hintte coronaminister Hugo de Jonge opnieuw naar de invoering van een 2G-systeem. Wat zou betekenen dat Nederland een hard onderscheid gaat maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dit is één van de maatregelen waar de demonstranten vanmiddag tegen demonstreren.

De Kikker op het #Museumplein als Vorstelijke Warechaussee. pic.twitter.com/IRQExk7TEa — Bob van Keulen (@BobHGL) January 2, 2022

#Museumplein wordt al wat drukker met #demonstranten. De #demonstratie is verboden en gebied rond Museumplein is een #veiligheidsrisicogebied. pic.twitter.com/nes1sgDaUe — Herman van der Woude Fotografie (@spekkie_master) January 2, 2022

Demonstranten worden voordat ze het Museumplein betreden wel massaal gefouilleerd, maar dat houdt mensen niet tegen om vanmiddag samen te komen.

Net wel gefouilleerd… Maar we zijn gearriveerd bij het #Museumplein 👊🏼👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/CBcekZ0yEF — Fr@nk ⚓ – 📵 QR Weigeraar (@KapiteinFrankTR) January 2, 2022