Filmpje! Mona Keijzer fileert het coronabeleid: ‘Mensen heel bang maken, terwijl ongelooflijk klein percentage doodziek wordt’

Voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer heeft gisteren bij een debatavond van De Balie op harde wijze de vloer aangeveegd met het coronabeleid van het kabinet. Want, zei ze, het is allemaal gericht op het doodsbang maken van de bevolking, terwijl slechts “een ongelooflijk klein percentage” daadwerkelijk doodziek wordt (en sterft).

Diederik Gommers was niet de enige prominent die gisteren bij De Balie kritiek leverde op het misdadige coronabeleid van het kabinet. Mona Keijzer — voormalig CDA-staatssecretaris in Rutte III – deed dat ook. Wat zeg ik, zij fileerde haar voormalige kabinetscollega’s zelfs. Totaal.

“Wat er ook gebeurd is, eigenlijk vanaf het begin, is mensen heel erg bang maken,” aldus Keijzer over de manier waarop het kabinet is omgegaan met corona. “Niet bewust,” voegde ze daar nog even aan toe, “maar vooral constant de nadruk op: mensen worden ziek, mensen komen in het ziekenhuis terecht, mensen komen op de IC… elke dag maar de hoeveelheid besmettingen op tv, en hoeveel mensen op de IC terecht komen, waardoor je het idee krijgt, ‘nou het is echt dramaaaaatisch, dit’.”

En dit, ging Keijzer verder, is eigenlijk absurd. “Het is een ongelooflijk klein percentage [dat doodziek wordt en sterft]. Nog wel zo groot dat als het in één komt dat de zorg het niet aankan, dus daar doe ik niets een af. Maar voor de meeste mensen, ik heb het zelf ook gehad, is het vrij ongevaarlijk.”

Angstpsychose

“Maar doordat je mensen zo ongelooflijk bang gemaakt hebt, heb je een soort doodsangst bij mensen getriggerd. De meeste mensen houden van het leven en willen heel graag heel oud worden, en het liefst ook nog een beetje gezond. Maar doordat daar zo de nadruk is komen te liggen, zie je ook heel veel mensen zeggen, ‘nee, die lockdown is allemaal heel goed.'”

“Als ik met oudere mensen in de familie zit te praten, en het gaat over maatregelen. ‘Ja, nee, die maatregelen zijn goed.’ Dan bevraag ik altijd even: ‘Ja, die maatregelen zijn misschien wel goed om te proberen de voortgang van de besmettingen enigszins te dempen, maar zijn ze ook zo goed voor je kleinkinderen?'” vraagt Keijzer dan aan die familieleden.

“‘Nee, nee, helemaal niet!’ En dan komt het hele verhaal over hoe dramatisch het is voor de kleinkinderen. Maar doordat toch een soort doodsangst gevoed is in combinatie met de neiging van de meeste mensen om zich te conformeren aan wat de meerderheid vindt, leidt ertoe dat je mensen af en toe bijna ziet smeken om lockdowns. Dat ik echt denk: ‘Even serieus, dit kan je niet menen!'”

Corona kan heel vervelend zijn. Sommige mensen lijden er echt verschrikkelijk onder. En sterven er zelfs aan. Dat is ontzettend naar. Maar wat Keijzer zegt klopt natuurlijk gewoon: het aantal mensen dat zo sterk lijdt is een heel kleine minderheid. Verreweg de meeste mensen hebben niet meer te vrezen van corona dan van de griep.

Dapper dat Keijzer zich zo blijft uitspreken. Alleen was het natuurlijk veel beter geweest als ze haar zetel in de Tweede Kamer niet had opgegeven. Want daar had ze misschien nog iets van een vuist kunnen maken.