PO-raad is bang voor nieuwe schoolsluiting als scholen worden heropend: ‘Plan is noodzakelijk!’

Voorzitter Freddy Weima van de PO-raad, de koepelorganisatie voor het primair onderwijs, vreest voor een nieuwe schoolsluiting. De basis- en middelbare scholen hebben al drie keer eerder de deuren moeten sluiten. Wie zegt dat er nu geen vierde keer aankomt? Weima eist een plan en eenduidig beleid van het kabinet voor de lange termijn, want anders gaat het zo weer mis.

Er is al een jaar een regeling voor betere ventilatie van de scholen, maar in 25 procent van de gevallen is dit nog steeds niet op orde, meldt EenVandaag. En dat is ook niet zo gek, want scholen krijgen slechts 30 procent van de kosten vergoed. De overige 70 procent moeten ze zelf opvangen of komt bij de gemeente te liggen. Toch gooit het kabinet op 10 januari gewoon de deuren weer open, want ach, wat is nou 25 procent?

Weima van de PO-raad eist een lange termijn plan en eenduidig beleid van het kabinet, om een nieuwe schoolsluiting te voorkomen. Dat laat wel zien dat het kabinet gewoon door is blijven gaan met paniekvoetbal. Ze hadden namelijk prima de ventilatie voor alle scholen fatsoenlijk op orde kunnen krijgen als ze daar voldoende geld voor hadden uitgetrokken. Ze hebben er ook meer dan een jaar de tijd voor gehad om dat op die manier te regelen. Is allemaal niet gebeurd! En nu de druk vanuit de maatschappij toeneemt om kinderen weer naar school te laten gaan, zit het kabinet klem.

Iedereen weet waar dit heengaat, zelfs demissionair zorgminister Hugo de Jonge is er niet gerust op. De scholen zijn nog niet eens open of De Jonge maakt zich al zorgen over een mogelijke verlenging van de lockdown, puur omdat de huidige cijfers opnieuw een stijging in het aantal besmettingen laten zien (zie RTL Nieuws).

Tel daar nog het effect bij op van kinderen die massaal weer naar school gaan en je weet waar het naartoe gaat: uitvallende leraren en kinderen die besmet raken en het virus mee naar huis nemen. Dat wordt weer een grote ‘oeps’ en wéér een moment voor het kabinet en De Jonge om ‘te leren van fouten’. Dit kan alleen maar fout gaan.