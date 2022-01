Dat gaat mis! Kabinet heropent basis- en middelbare scholen na kerstvakantie, zonder nieuwe maatregelen

Het kabinet klungelt gewoon vrolijk verder en heropent op 10 januari de basis- en middelbare scholen. Ook de buitenschoolse opvang is dan weer open en er komt een verruiming voor buitensporten voor jongeren. Dat mag nu tot 17 uur, dat wordt 20 uur. De ventilatie in schoolgebouwen is nog steeds niet op orde en ook zijn er geen nieuwe veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Het kabinet stuurt de kinderen dus onder exact dezelfde omstandigheden terug naar school, maar verwacht ineens een totaal ander resultaat.

De hele reden voor de vervroegde schoolsluiting was vanwege de vrees voor de opkomende omikronvariant. Cijfers rezen de pan uit en er moest snel iets gebeuren, want jonge kinderen op school bleken (opnieuw) de grootste besmettingshaarden te zijn. De coronacijfers zijn nog steeds torenhoog, maar ineens maakt dat niet meer uit. “Het OMT acht dit verantwoord”, zegt demissionair Slob (Onderwijs) volgens De Telegraaf.

Maar omdat alle andere leeftijdsgroepen nog steeds te maken hebben met de lockdown, die zeker tot 14 januari duurt, kunnen we wel raden wat er dreigt te gebeuren. Alle kinderen gaan vanaf 10 januari weer naar school en de buitenschoolse opvang, terwijl papa en mama nog zeker vier dagen thuis zitten. Kinderen raken weer massaal besmet en hebben door die lockdown veel meer kans om ook anderen te besmetten.

Nou wil dat niet perse zeggen dat dit ook tot overspoelde ziekenhuizen gaat leiden. Maar aangezien het kabinet ons opnieuw een lockdown oplegde en de scholen dichtgooide, uit angst voor een mogelijke golf, zit het er dik in dat deze lockdown gaat worden verlengd. De geboosterde Nederlanders zijn namelijk niet volledig beschermd tegen de omikronvariant, waardoor de besmettingen (in tegenstelling tot de ziekenhuisopnames) weer als graadmeter zullen worden genomen. De angst moet er natuurlijk wel in blijven, want anders krijgt het kabinet zijn 2G-beleid niet van de grond.

Het is voor die kinderen natuurlijk hartstikke mooi dat ze weer naar school kunnen, maar op deze manier is het voor het kabinet vragen om problemen. Als de omikronvariant echt geen moer voorstelt dan was die hele lockdown dus voor niets. En als het wél wat voorstelt dan maakt het kabinet nu dus opnieuw een grove fout. Als dan ook nog blijkt dat de boostervaccins hun werk niet fatsoenlijk doen, dan hebben ze al helemáál een probleem. Welkom in 2022 allemaal! Jullie weten wat we kunnen verwachten.