OMT-lid tempert verwachtingen: “Het is wel heel kort dag om over de afschaffing van alle maatregelen te gaan spreken”

Aanstaande vrijdag komen leden van het OMT bijeen om te praten over een nieuw advies voor het kabinet. OMT-lid Marc Bonten tempert alvast de hoop op versoepelingen: volgens Bonten is het nog te kort dag om direct te pleiten voor het loslaten van maatregelen. Zelf is hij voorstander van een langzame heropening.

Het lijkt er sterk op dat we nog wel even in een lockdown blijven zitten. Vanuit het OMT klinkt nu al de boodschap dat Nederlanders niet al te optimistisch moeten zijn. Dit terwijl de verwachte cijfers en scenario’s niet zijn uitgekomen. PVV-politica Fleur Agema vindt het onbegrijpelijk dat we de huidige regels in stand houden, terwijl de modellen en voorspellingen waar ze op zijn gebaseerd mis zaten.

Toch wil men nog niet denken aan een rappe heropening bij het OMT, aan Nieuwsuur laat Bonten weten dat er nog te veel zaken onzeker zijn en dat daarom voorzichtigheid geboden is:

“Het is een dun koord waarop gedanst moet worden. Ik denk dat het OMT zal zeggen: ga in kleine stapjes versoepelen en ga steeds kijken wat er gebeurt. Er is veel onzekerheid.”

Toch blijft de vraag staan hoelang de huidige maatregelen houdbaar blijven zolang de gevreesde scenario’s niet uitkomen. Op een gegeven moment moet het land toch weer open gaan, we kunnen de economie niet opnieuw maandenlang een tik verkopen. Daarnaast blijft het opmerkelijk dat Nederland als enige EU-land een lockdown kent op dit moment. Het laat zien dat andere landen de zaakjes toch echter beter op orde hebben wat betreft de druk op de ziekenhuizen. Wellicht dat het nieuwe kabinet eens de tijd gaat nemen om met concrete plannen te komen om het jarenlange afbraakbeleid van de vorige kabinetten op te lossen.