Niet kabinet maar OMT geeft nu valse hoop: ‘mogelijk eind januari ruimte voor versoepelingen’

Nu het kabinet heeft aangegeven op 10 januari de basis- en middelbare scholen weer te heropenen, maar de lockdown tot zeker 14 januari in stand te houden, is er veel onzekerheid over wat dit voor de samenleving gaat betekenen. Eerder zette het kabinet nog wel eens een stip aan de horizon voor versoepelingen van de coronamaatregelen, maar dat durven ze nu niet meer aan. Die taak heeft het Outbreak Management Team (OMT) nu overgenomen: ‘Eind januari wordt verdere ruimte voor versoepelingen verwacht.’

Dit is de nieuwe bestuurscultuur “met nieuw elan”. Het kabinet brandt zijn vingers niet meer aan pogingen om positieve vooruitzichten te schetsen en zo draagvlak voor de coronamaatregelen te houden, dus schuiven ze de verantwoordelijkheid af op het OMT, die daar zonder moeite in meegaat.

Het OMT baseert de inschatting voor versoepelingen op volstrekt onduidelijke en onvolledige informatie en rekenmodellen. Het effect van de boostercampagne is niet duidelijk. Hoe hoog de bescherming is en hoe lang die aanhoudt is ook onduidelijk. Hoe ziekmakend het omikronvirus is weten ze ook niet. Hoeveel besmettingen en ziekenhuisopnames erbij zullen komen zodra de scholen opengaan (in de winter!) weten ze ook niet. Al die onzekerheden erkennen ze, zo meldt De Telegraaf, maar tóch durven ze de mensen een stip aan de horizon voor te schotelen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het meest frappante is nog wel dat ze dit naar buiten brengen op een moment dat de coronacijfers, ondanks de lockdown en andere maatregelen, flink stijgen. Dit heeft echt helemaal niets meer te maken met coronabestrijding en effectief beleid. Ze hebben gewoon door dat er steeds meer weerstand is tegen de coronamaatregelen en ze gebruiken de onzekerheden omtrent die cijfers nu om een beetje positief vooruitzicht te schetsen. Er moet namelijk straks nog wel voldoende draagvlak blijven voor het net zo onzinnige 2G-beleid en de jaarlijkse boosterprik! De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en de coalitiepartijen gaan daar waarschijnlijk last van krijgen, dan komt zo’n momentje van mogelijke versoepelingen nét op tijd.