Enorme oversterfte wordt onderzocht, RIVM: ‘Begin februari eerste resultaten van het onderzoek’

Het RIVM gaat samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek uitvoeren naar de oversterfte in Nederland. Door de databronnen van beide instituten te gebruiken en langs elkaar te leggen, hopen ze begin februari al de eerste resultaten uit de doeken te kunnen doen.

Volgens het CBS en het RIVM zijn er de afgelopen maanden veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode, zogeheten oversterfte. Als de geregistreerde coronadoden buiten beschouwing worden gelaten dan spreken we al snel over zo’n 1.000 doden per week, waar geen duidelijke verklaring voor is.

Ergens is dit een mooie kans voor beide instituten om het vertrouwen van de burger weer een beetje terug te verdienen. Want laten we eerlijk wezen, er zijn best veel mensen die denken dat het hier om doden door vaccinaties gaat. Er zou makkelijk een andere verklaring voor kunnen worden gevonden, maar het heeft hoe dan ook implicaties voor het coronabeleid.

Blijken het vaccinatiedoden te zijn, dan zijn de rapen gaar. Maar wanneer het om andere doodsoorzaken gaat, dan geeft dat mogelijk af op de coronamaatregelen en het hele coronabeleid. Dan kan namelijk de indruk worden gewekt dat er meer doden door coronabeleid zijn gevallen, dan door corona zelf.

Wat de oorzaak ook is, het moet goed onderzocht en onderbouwd worden, zodat het ook helder kan worden gecommuniceerd. En aangezien het hier om twee overheidsinstituten gaat die er nog wel eens een handje van hebben om de cijfers en rekenmodellen te sturen op wat het kabinet wenselijk acht, mogen ze wel héél secuur en transparant te werk gaan. Wat ook absoluut niet meehelpt is dat er geen meldplicht voor coronadoden is, meldt NU.nl, waardoor er veel ruimte wordt gelaten voor speculatie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar ook al wordt er grondig onderzoek gedaan, dan nog is het natuurlijk maar de vraag of de boodschap ook wordt geloofd. Dergelijke data en de verantwoording voor bepaalde conclusies zijn, vooral bij statistiek, voor de meeste mensen lastig te doorgronden. Hopelijk lukt het ze en zijn ze eerlijk!