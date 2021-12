Pieter Omtzigt wil onderzoek naar oversterfte van duizend extra doden per week, ministerie reageert niet op verzoek

De oversterfte in Nederland is ontzettend hoog. Zelfs wanneer de geregistreerde coronadoden niet mee worden geteld sterven er wekelijks zo’n duizend mensen meer dan werd verwacht. De oorzaken zijn volstrekt onduidelijk, wat ook de reden is dat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat de regering een onderzoek naar de enorme oversterfte laat uitvoeren. Het ministerie van Volksgezondheid reageert echter niet op zijn verzoek.

Er gaat iets grondig mis in dit land. Maar liefst duizend doden per week, exclusief de geregistreerde coronadoden, en niemand die weet waar het door komt. De oversterfte van nu is zelfs vergelijkbaar met de oversterfte aan het begin van de pandemie.

“Geruststellend is dat we onder de 65 jaar geen enkel verband zien. Maar in de leeftijdsgroep tussen 65 en 80 jaar kunnen we niet uitsluiten dat vaccinatie een iets verhoogde sterftekans kan geven. Daar zou nader onderzoek naar moeten worden gedaan. Ook internationaal”, vertel Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, aan De Telegraaf.

Het zou goed kunnen dat coronavaccins ouderen, met een toch al zwak immuunsysteem, ‘over het randje duwt’. Een andere potentiële factor is de uitgestelde zorg. Of wellicht komt het toch gewoon voornamelijk door het coronavirus, maar wordt dit niet opgepikt omdat de administratie wellicht niet op orde is. De meest voor de hand liggende verklaring is dat het allemaal een effect heeft op de oversterfte.

Het punt dat Pieter Omtzigt probeert te maken is dat we nu gewoon helemaal niet weten waar die oversterfte door komt. Dat leidt natuurlijk tot wilde speculaties en dat is funest voor het toch al wankele vertrouwen dat men in het coronabeleid heeft. Het is dan ook ronduit wonderbaarlijk dat het ministerie van Volksgezondheid, waar demissionair minister Hugo de Jonge verantwoordelijk voor is, niet ingaat op het verzoek van Omtzigt om dit te laten onderzoeken. En dat terwijl Omtzigt’s motie unaniem werd aangenomen in de Tweede Kamer.

Het lijkt er sterk op dat Hugo de Jonge en zijn ministerie de feiten überhaupt niet aan het licht willen brengen. De Jonge deed het onderzoek van Meester, waar een verband tussen vaccins en oversterfte werd onderzocht, af als “desinformatie”. Verder is er geen officiële meldplicht als patiënten overlijden aan Covid. En nu wordt er dus gewoon niet ingegaan op een verzoek om de feiten en cijfers wél helder te krijgen. Ze zijn gewoon hartstikke bang om afgerekend te worden op het totale wanbeleid van afgelopen jaren!