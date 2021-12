Oversterfte loopt de spuigaten uit: in november 3.500 meer doden, en maar klein deel ‘door corona’

Het wordt belachelijk: in november zijn er dit jaar veel meer mensen overleden dan gebruikelijk. Het zou gaan om zo’n 3.500 meer doden dan normaal. En dat is wat apart. Want uit alle informatie blijkt dat slechts een deel daarvan aan corona leed. De anderen zijn dan dus hoogstwaarschijnlijk aan iets anders overleden. Dat is zo apart dat zelfs Pieter Omtzigt, die toch niet heel kritisch is over corona, antwoorden wil hebben.

Ook de nationale media worden nu langzamerhand gedwongen aandacht te geven aan een opmerkelijk fenomeen: de ‘oversterfte’ loopt de spuigaten uit. Volgens de NOS waren er in november in totaal 15.315 sterfgevallen. Dat zijn er 3.500 meer dan verwacht. En dat cijfer wordt alleen maar hoger. Want afgelopen week alleen al was de oversterfte 1.100. Daarvoor was het 900. Etc.

Met andere woorden, de oversterfte wordt hoger en hoger en hoger en hoger.

Nu is het aparte dat de meeste extra sterfgevallen plaatsvinden onder 65-plussers. Oh ja, en dat maar een relatief klein deel van de sterfte door corona komt. Dat is ook wat gek. Want ons wordt verteld dat corona De Grootste Moordenaar Ooit !!!!111! is. Maar er lijkt iets anders gaande te zijn.

Zelfs Pieter Omtzigt vindt de oversterfte zorgelijk

De oversterfte is nu zo hoog dat Pieter Omtzigt wil dat uitgezocht wordt hoe het komt. En nee, hij gaat er niet zomaar even klakkeloos vanuit (wat de media natuurlijk willen) dat het op de één of andere manier toch nog door corona komt. Van de 900 oversterfte twee weken geleden kwamen er 300 door Covid-19. Dan houd je nog 600 over. Dus tweederde.

Kamer vraagt om een wetenschappelijk onderzoek naar oversterfte.

Die is nu 900 per week

De statistieken laten zien dat 300 (en stijgend) overlijden door Covid19

De kernvraag: wat veroorzaakt die oversterfte (onderrapportage Covid? Zorginfarct? iets anders?)

Net aangenomen pic.twitter.com/iiTBI2h5FB — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 2, 2021

Ik ga voor de optie, “iets anders,” Pieter. Maar het zal wel te vroeg zijn om van mensen te vragen dat ze dat óók hardop zeggen.