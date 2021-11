Oversterfte loopt de spuigaten uit: 1.250 meer mensen overleden dan verwacht, waarvan slechts 233 aan corona

Er is iets heel aparts aan de hand in Nederland. In oktober is de oversterfte serieus hoog geweest. Er werd melding gemaakt van 1.250 meer overlijdens dan verwacht. Voor iemand roept dat dit natuurlijk door corona moet komen: het RIVM meldde in diezelfde maand maar 233 corona-sterfgevallen. Hmm.

In oktober overleden er elke week ongeveer 300 mensen meer dan vooraf verwacht. En deze oversterfte laat een duidelijke stijgende lijn zien. In de laatste week van oktober bedroeg de oversterfte namelijk maar liefst 450. Als dat zo doorgaat hebben we het heel binnenkort over heel serieuze aantallen.

Oversterfte in alle leeftijdsgroepen

Nu is het aparte dat die sterftecijfers niet alleen hoger zijn onder ouderen – die normaal het slachtoffer van Covid zijn – maar onder alle leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld, van 25 tot en met 31 oktober overleden er 450 personen jonger dan 65. Het CBS had van tevoren verwacht dat dit slechts zou gelden voor 400 Nederlanders van die leeftijd. De oversterfte onder deze relatief jonge groep burgers bedraagt dus 50, oftewel 12,5%. Dat is nogal wat.

Ook in verpleeghuizen gaat het helemaal niet goed. Vooraf had het CBS verwacht dat 1.100 mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet Langdurige Zorg in de laatste week van oktober zouden overlijden. Dat werden er echter 1.300. Dat is dus een toename van 200, en dat komt dan weer neer op 18%.

In oktober slechts 233 corona-sterfgevallen

En nu komt het meest merkwaardige deel van dit nieuws. Want volgens het RIVM overleden er in oktober slechts 233 mensen aan corona. Nou beweren de media wel dat de “werkelijke sterfte” aan Covid hoger is dan de initiële cijfers van het RIVM, maar ook dat lijkt een vreemde verklaring.

Om een voorbeeld te noemen, tot en met juni van 2021 dacht het RIVM dat er 17.766 mensen overleden waren aan corona. Maar het CBS heeft dat naar boven toe bijgesteld. Het zou gaan om 31.384. Anders dan het RIVM kijkt het CBS naar het doodsoorzaken zoals vastgesteld door een arts.

Er is dus een significant verschil. Dat klopt. Als het RIVM zegt dat 1 mens overleden is aan corona maakt het CBS daar zeg maar 2 van. Maar als we de 233 coronadoden verdubbelen komen we alsnog maar uit op 466 sterftegevallen door Covid-19. Dan zijn er nog steeds 800 extra overlijdens in oktober die niet verklaard kunnen worden.

Nou ja, niet verklaard kunnen worden. Thierry Baudet heeft wel een suggestie of twee.

Hoe het ook zij. Kan Hugo de Jonge heel rap tekst en uitleg geven over wat hier aan de hand is? Want dat dit reden voor zorg is moge duidelijk zijn.