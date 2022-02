Groot succes! Petitie Mona Keijzer tegen coronatoegangsbewijs ruim 550.000 keer ondertekend

Meer dan een half miljoen mensen heeft de petitie van voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer tegen het coronatoegangsbewijs ondertekend. De groep van Keijzer schreef een manifest onder de naam Onverdeeld Open, waarin gepleit wordt voor opheffing van het toegangsbewijs bij onder meer horeca, theaters en vliegvelden.

Even was er grote twijfel over of Mona Keijzer van buiten de Tweede Kamer ook invloed zou kunnen uitoefenen op het coronabeleid en het coronatoegangsbewijs in het bijzonder, maar door de petitie lijkt er nu toch echt iets op gang te zijn gekomen. Een petitie met, volgens het AD, ruim een half miljoen digitale handtekeningen valt moeilijk te negeren!

Keijzer werd in september uit het kabinet gezet omdat ze openlijk afstand nam van de coronapas, waarvan toen al duidelijk was dat het z’n doel vér voorbijschoot. Niet lang daarna werd de omikronvariant dominant in Nederland, waardoor het nut van het coronatoegangsbewijs al helemaal onderuit werd gehaald. Iets wat later ook nog eens extra werd onderstreept door het onderzoek van de TU Delft.

De petitie kan nu op zichzelf worden gezien als een sterk signaal richting het kabinet dat er inmiddels flink wat weerstand is tegen het vooruitzicht van verder gebruik van de QR-code. Ook heeft het politiek gezien een versterkend effect, want het kan partijen over de streep trekken om zich feller uit te spreken tegen het coronatoegangsbewijs.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers kan wel blijven volhouden dat er misschien toch nog ergens een toegevoegde waarde is voor het coronatoegangsbewijs of 2G-beleid, maar die positie wordt zo langzamerhand volstrekt onhoudbaar. Kuipers zal dan steeds meer worden gezien als iemand met een oplossing die op zoek is naar een probleem. En dan hebben we het ook nog over een ‘oplossing’ die ernstig inbreuk maakt op grondrechten van burgers en (financieel noodlijdende) ondernemers forceert om klanten te weigeren. En voor wat? Pure schijnveiligheid.