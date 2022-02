Farid Azarkan reageert op handtekeningenactie Mona Keijzer tegen coronapas: ‘Wat een strijder!’

DENK-Tweede Kamerlid (en fractieleider) Farid Azarkan heeft op Twitter op ironische wijze (lijkt het) uitgehaald naar Mona Keijzer. Hij merkt namelijk op date ineens heel “strijdlustig” is nu ze niet meer in de politiek zit.

Mona Keijzer liet onlangs weten niet in de Tweede Kamer terug te komen terwijl ze daar de mogelijkheid wel toe had. Ze kon haar zetel opeisen bij het CDA en dan als stoorzender lid blijven van die club of onafhankelijk doorgaan (al dan niet met Pieter Omtzigt).

Nu doet ze iets anders. Ze is het gezicht van een grote nieuwe beweging die eist dat alles opengaat en het Coronatoegangsbewijs (ctb) wordt afgeschaft. Een paar minuten geleden berichtte De Telegraaf al dat de petitie hiertoe 100.000 keer is ondertekend.

Prima, natuurlijk. Misschien dat het iets van druk kan zetten op het kabinet om het belachelijke autoritaire coronabeleid te veranderen. Laten we het hopen. Hoe groter zoiets wordt, des te groter de kans dat het kabinet alsnog door de knieën moet. Tekenen dus.

Azarkan is not impressed

Maar DENK-fractieleider Farid Azarkan lijkt niet al te veel onder de indruk te zijn van Keijzer zelf. Hoewel hij het initiatief natuurlijk steunt insinueert hij namelijk dat ze meer had kunnen betekenen in de politiek. En dat dit ook moediger was geweest van d’r.

“Wat een strijder die Mona Keijzer!” Ze stapte uit de regering. Ze zei nee tegen een plek in het Parlement. En nu kan ze de regering en parlement oproepen de coronapas af te schaffen,” aldus Azarkan.

Wat een strijder die @MonaKeijzer! Ze stapte uit de regering. Ze zei nee tegen een plek in het Parlement. En nu kan ze de regering en parlement oproepen de coronapas af te schaffen. https://t.co/lYd7fMXDiT — Farid Azarkan (@F_azarkan) February 4, 2022

Als je de reacties bekijkt zie je dat niet iedereen het interpreteert als ironie. Ik doe dat wel. Want het punt lijkt me echt te zijn dat Keijzer politiek meer voor elkaar had kunnen krijgen door, niet schrikken, actief te blijven voor het CDA… in de politiek. In de Kamer, zelfs.

Zie ook deze tweet die hij even daarvoor al plaatste:

Zat ⁦@MonaKeijzer⁩ maar in de kamer. Dan konden we van binnen uit en zij aan zij strijden tegen de coronapas en inperking van grondrechten. pic.twitter.com/ZrrNhaeaTh — Farid Azarkan (@F_azarkan) February 4, 2022

