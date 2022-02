Massale steun voor petitie Onverdeeld Open: in twee dagen tijd al honderdduizenden handtekeningen

De brede coalitie voor het onmiddellijk afschaffen van het coronatoegangsbewijs kan op flink wat steun rekenen vanuit de samenleving. In amper twee dagen tijd is de petitie al meer dan 350.000 keer ondertekend.

Het initiatief van Mona Keijzer, Jona Walk en Ronald Meester kan op veel steun rekenen vanuit Nederland. In slechts twee dagen tijd hebben al meer dan 350.000 Nederlanders de petitie ondertekend. Ook vanuit de politiek kan het initiatief op veel steun rekenen. Van links tot rechts, (voormalig) politici scharen zich achter dit plan.

BvNL-voorman Wybren van Haga is opgelucht dat na “twee jaar eenzaam vechten tegen lockdowns, avondklok, bezoekverboden, mondkapjes, schoolsluitingen, QR-pas, registratiefraude en vaccinatiedwang” er steeds meer steun lijkt te ontstaan om te stoppen met het gebruik van de coronapas.

Ontzettend fijn dat na 2 jaar eenzaam vechten tegen lockdowns, avondklok, bezoekverboden, mondkapjes, schoolsluitingen, QR-pas, 3G, 2G, 1G, registratiefraude en vaccinatiedwang nu eindelijk het sentiment lijkt te kantelen.

Alle hulp is welkom!

In het #BelangVanNederland!#BVNL https://t.co/oiAnnvaV20 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 6, 2022

Ook voormalig PvdD-leider Marianne Thieme is enorm blij om te zien wat een succesinitiatief ‘Onverdeeld Open‘ begint te worden.

geweldig! Al bijna 220.000 ondertekeningen voor onmiddellijke afschaffing van de #coronapas De petitiesite kan de aanmeldingen vaak niet aan, maar blijf proberen! https://t.co/lxWzwMlhXc #onverdeeldopen https://t.co/5vlkRyYwnw — Marianne Thieme (@mariannethieme) February 5, 2022

Volgens de initiatiefnemers is het duidelijk geworden dat het coronavirus endemisch zal worden, wat er voor zorgt dat de coronapas niet meer geschikt is al maatregel: “Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de ’gereedschapskist’ van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen.”

Op dit moment kent nog Nederland nog steeds een 3G-systeem; ondertussen zijn er ook al meerdere pogingen gedaan om een 2G-systeem in te voeren. Als het aan ‘Onverdeeld Open’ ligt behoren alle systemen en plannen rondom het coronatoegangsbewijs definitief tot het verleden.