OMT-lid Marc Bonten: ‘Einde in zicht voor OMT, laat corona-adviezen alleen aan het RIVM over’

Volgens arts-microbioloog Marc Bonten komt het einde van het huidige Outbreak Management Team (OMT) in zicht. Daarmee doelt hij in ieder geval op het OMT in zijn huidige vorm. Wat hem betreft zouden corona-adviezen straks alleen nog via het RIVM en het Centrum Infectieziektebestrijding moeten gaan.

Bonten is niet het enige OMT-lid dat het einde van het OMT voorziet, zo beweert hij in De Telegraaf. Maar het is niet zo gek dat er meer mensen zijn binnen het OMT die denken dat de adviezen aan het kabinet ook via reguliere kanalen kunnen.

Door de omikronvariant wordt steeds duidelijker dat we misschien wel in de laatste fase van de pandemie zitten. Besmettingen zijn torenhoog maar ziekenhuisopnames zijn redelijk laag. Het kabinet denkt er ook over om nog meer te gaan versoepelen, dus waar moet dan straks nog advies over worden gegeven?

Het enige probleem dat gepaard gaat met het opheffen van het OMT, is het feit dat het RIVM dan meer corona-adviezen gaat geven. En waar het OMT nog wel eens een gok durfde te nemen, doet het RIVM haast niets anders dan het kabinet in de kaart spelen.

Het OMT heeft natuurlijk fouten gemaakt, maar die verbleken bij de houding van het RIVM. Die pleitten rustig voor niet-medische mondkapjes omdat dat het enige was wat het ministerie van Volksgezondheid op voorraad had. Zorgpersoneel kon wat het RIVM betreft ook rustig zonder beschermende middelen aan het werk, want die hadden we toevallig ook niet ingeslagen. En zodra we medische mondkapjes hadden werd het gebruik ervan toch ineens geadviseerd!

Een coronabeleid puur gebaseerd op adviezen van het RIVM zou rampzalig zijn. ‘U vraagt, wij draaien‘, zegt het RIVM dan (opnieuw). Denk alleen al aan het strengere advies van tien dagen quarantaine voor vrijwel ieder mogelijk besmet persoon. Een paar dagen later draaide het kabinet dit terug en versoepelde de regels zelfs, maar duidelijk tegen de wens van het RIVM in. Iets wat meer uitzondering dan regel is.