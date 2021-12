De Jonge gaat FFP2-maskers tegen sterk gereduceerd tarief aanbieden, hoewel deskundigen gebruik niet nodig achten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het Outbreak Management Team (OMT) vinden het gebruik van FFP2-maskers alleen nodig bij specifieke medische handelingen. Deskundigen zien het nut van deze maskers niet in. Toch komt demissionair zorgminister Hugo de Jonge met een ‘deal’ en gaat deze FFP2-maskers tegen een laag bedrag aan zorginstellingen aanbieden.

Het is weer ouderwets gehannes over het nut van mondkapjes! Volgens het OMT hoeven de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in de zorg niet te worden aangepast. OMT-voorzitter en RIVM-directeur Jaap van Dissel licht hun positie in dit NOS-artikel toe: “Wij volgen de adviezen van de WHO, en die is daar duidelijk in. Daar worden alle wetenschappelijke adviezen uitvoerig doorgenomen. En de opvatting van de WHO die wij dus overnemen, is dat in de meeste gevallen het chirurgische mondneusmasker voldoende is.”

De WHO heeft het advies echter recentelijk aangepast. Zij beweren nu dat er nog weinig wetenschappelijk bewijs is dat een FFP2-masker beter beschermt tegen infectie dan een chirurgisch masker. Deskundigen zien het nut er niet van in. De adviesorganen van de overheid zijn niet op de hoogte en Hugo de Jonge doet gewoon weer lekker wat ‘ie zelf wil, dus krijgen zorgmedewerkers de kans om FFP2-maskers tegen gereduceerd tarief aan te kunnen schaffen…

En dus worden er weer kapitalen over de balk gesmeten, zodat mensen die de FFP2-maskers niet perse willen ze toch kunnen krijgen met flinke korting. Één masker wordt in de detailhandel verkocht voor zo’n 10 euro. Hugo de Jonge’s ministerie van Volksgezondheid heeft ruim 43 miljoen FFP2-maskers op voorraad liggen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Tel uit je winst (lol)!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit aanbod, waar praktisch niemand in de zorgsector om heeft gevraagd, kan leiden tot schijnveiligheid. Dat is wat RIVM-baas Jaap van Dissel ooit zei over het gebruik van mondkapjes. Als de ruimte namelijk slecht geventileerd is en de zorgmedewerker in kwestie langer dan een kwartier in die ruimte blijft, dan heeft zo’n mondkapje vrij weinig zin. Maar het gaat De Jonge natuurlijk om beeldvorming. Hij zit er bovenop en kan zo, met belastinggeld, doen alsof hij de reddende engel van de zorgsector is.