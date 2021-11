Wat een fiasco! 32,8 miljoen door Hugo de Jonge gekochte mondkapjes mogen niet gebruikt worden

Het is ongelooflijk, maar de overheid heeft er wéér een enorme puinhoop van gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid moet namelijk 32,8 miljoen aangekochte mondkapjes afkeuren. De mondkapjes in kwestie zijn door Hugo de Jonge en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) gekocht voor de zorg. Ongeveer tweederde van de mondkapjes zijn geleverd door – niet schrikken! – mondkapjesmiljonair Sywert van Lienden. Diepe zucht.

Dit nieuws wordt gebracht door de Volkskrant. Deze linkse krant – die normaal gesproken toch echt maar al te graag de kastanjes uit het vuur haalt voor het Regime Rutte III – stelt dat de totale waarde van de mondkapjes ongeveer 70 miljoen euro bedraagt. Waarom ze niet meer aan de zorg gegeven mogen worden? Het gaat om Chinese KN95-mondkapjes. Die mochten tijdelijk gebruikt worden in Europa, maar nu niet meer. Ze zijn deze week dan ook al uit de voorraadcijfers gehaald. Alleen zijn ze vooralsnog niet vernietigd… omdat er misschien nog iets anders mee gedaan kan worden. Buiten de zorg. Ofzo.

Uit eerder onderzoek van de Volkskrant bleek dat Sywert van Lienden maar liefst 20 miljoen KN95-mondkapjes uit China heeft geleverd aan de overheid. Daarvoor betaalde Vadertje Staat hem en zijn kompanen 45,2 miljoen euro. Een lekker bedrag, zullen we maar zeggen. En ook nog eens een bedrag dat dus gewoon weggegooid is. De mondkapjes werden opgeslagen, niet gebruikt, en zijn nu zelfs uit de voorraden gehaald.

Misschien dat ze nog aan iemand of iets gegeven kunnen worden, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet waarom er zoveel belastinggeld naar deze mondkapjes is gegaan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar hé, er is ook goed nieuws: de betrokken handelaren hebben er goed aan verdiend. Dat is dan toch nog iets positiefs. Toch?