Coulante mondkapjeshandelaar Sywert van Lienden geeft korting op mondkapjes nu kabinet ze weer verplicht

Mondkapjesdealer Sywert van Lienden laat weer van zich horen, ditmaal op een ietwat positievere manier dan de laatste maanden. Gisteren tijdens de persconferentie werd bekend dat de mondkapjes weer verplicht gaan worden op veel plekken. Van Liendens bedrijf Hulptroepen komt daarom met een coulante korting van 10 procent. Wat een oprecht gebaar.

Voormalig CDA-lid Sywert van Lienden weet opnieuw de aandacht te trekken. Ditmaal niet omdat hij over de rug van de belastingbetaler miljoenen heeft verdiend, maar omdat hij met korting strooit op de aankoop van nieuwe mondkapjes.

Bij de persconferentie werd bekend gemaakt dat de mondkapjesplicht weer terugkomt vanaf 6 november. Op zogeheten publieke locaties – gemeentehuizen, ziekenhuizen en onder meer stations – moet men weer een mondkapje op. Ook in alle winkels en bij contactberoepen zoals de kapper moet men weer een mondkapje dragen.

En laat er nu net een korting op mondkapjes te zijn bij de stichting van Nederlands grootste weldoener Sywert van Lienden:

Het zullen weer mooie tijden worden voor de mondkapjeshandelaren in ons land. Laten we hopen dat de overheid ditmaal wél streng controleert bij organisaties die het ‘om niet’ doen.

De afgelopen weken was het uiterst stil vanuit het Van Lienden kamp, maar uitgerekend nu laat zijn stichting weer wat van zich horen. Ze wrijven het er nog even in dat zij via overheidsgeld makkelijk aan mondkapjes zijn gekomen. Mondkapjes die wij nu met een kleine korting kunnen aanschaffen.

We kunnen wel fluiten naar de beloofde transparantie vanuit het kamp Van Lienden. Vorige maand werd bekend dat de ‘non-profit’-stichting van Van Lienden de belofte over financiële openheid plotsklaps van de site had gehaald.

Ondertussen wil het onderzoek naar deze hele zaak ook nog niet vlotten, ondanks het feit dat Kamerlid Wybren van Haga hier al over heeft aangedrongen. Terwijl Nederland opnieuw wordt opgezadeld met nieuwe maatregelen zal Hulptroepen, opnieuw, een lekker zakcentje verdienen.