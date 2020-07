Coronapatiënt wordt boos, doet mondkapje af en besmet vier verpleegkundigen

Lekker dan! Vier verpleegkundigen zijn besmet geraakt met het coronavirus omdat een coronapatiënt, die op bezoek was bij een familielid (tevens patiënt) in het ziekenhuis, zijn mondkapje af heeft gedaan. De aanleiding zou de slechte behandeling van het familielid/ de patiënt zijn. Opmerkelijker is hoe snel de patiënt anderen aan heeft weten te steken.

Er ligt dus een patiënt in het ziekenhuis waarvan een familielid op bezoek wil komen. Dat familielid heeft corona, maar mocht onder strikte voorwaarden (verplicht dragen van beschermingsmiddelen) toch op bezoek komen. Toen ontstond er ruzie met het personeel over de behandeling van de patiënt en deed het bezoekende familielid zijn bescherming af.

Vier zorgmedewerkers zijn nu positief getest op het coronavirus, dus de kans zit er vrij dik in dat dit door de ruzie met de bezoeker is gekomen. Dat hóéft niet zo te zijn, overigens. Maar het ziekenhuis gebruikt het wel als basis om aangifte tegen de man te doen, dus zij gaan daar vooralsnog wel vanuit. Als blijkt dat het niet door de patiënt komt, is er mogelijk nog iets veel ergers aan de hand, dus het is wel een vrij cruciaal detail.

Maar als blijkt dat het wél door het boze familielid komt, dan moet ook duidelijk worden gemaakt hoe dit exact heeft kunnen gebeuren. Komt dit dan namelijk alleen door het afdoen van de beschermingsmiddelen? Of is er ook fysiek contact geweest? Een woordvoerder zegt tegenover NU.nl namelijk dat medewerkers “doelbewust zijn blootgesteld aan het besmettingsgevaar, door ter plekke beschermingsmiddelen af en uit te doen”.

Als er geen (bijna) fysiek contact is geweest, dan maken die beschermingsmiddelen dus ontzettend veel uit. En dat schoffelt het argument van het RIVM over de effectiviteit van beschermende middelen onderuit. Want uit dit citaat: “De mondkapjes zorgen ervoor dat de medewerkers zelf niet besmet raken.” zou je dan moeten concluderen dat de zorgmedewerkers zélf geen beschermende middelen hebben gedragen. Waarschijnlijk deden ze dat echter wél, want men wíst dat de bezoeker coronapatiënt is.