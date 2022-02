LOL! ‘Fantastische’ boosters na 4 maanden al minder effectief. Agema: ‘Stop coronatoegangsbewijzen!’

Het Amerikaanse CDC laat weten dat de zogenaamd enorm belangrijke, levensreddende, heel significante boosters (van het coronavaccin) al na vier maanden hun effectiviteit verliezen. Fleur Agema vindt dit reden te meer om de stalinistische coronatoegangsbewijzen af te schaffen.

De neocommunisten die corona gebruiken om een ‘nieuw normaal’ in te voeren vertellen de bevolking steevast dat ze een ‘booster’ van het vaccin moeten nemen omdat dit hen zou beschermen tegen corona. Of in ieder geval tegen een ernstige besmetting. Ofzo. Maar nu blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse CDC dat die extra bescherming al na vier maanden begint te verdwijnen.

Fleur Agema reageert: weg met coronatoegangsbewijzen

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema concludeert hieruit dat de hele idee achter Coronatoegangsbewijzen daarom achterhaald, achterlijk en contraproductief is. Het Ctb moet daarom worden afgeschaft. En wel meteen.

“Die prik die 5,9 mln volwassen Nederlanders niet hebben genomen en voorwaarde is voor hun coronatoegangsbewijs wordt na 4 maanden alweer minder effectief,” aldus Agema. “Hoe dan, minister Voldemort?” Sorry, minister Kuipers bedoel ik.

“Stop coronatoegangsbewijzen! Nu!”

Vierde shot

Hilarisch genoeg concludeert het CDC dat omdat het derde shot al snel weer aan effectiviteit inboet er dan maar een vierde dosis moet komen. En daarna natuurlijk een vijfde, want die vierde dosis zal op een gegeven moment ook niet meer werken.

Hoe meer je oplet, hoe duidelijker het wordt dat dit zogenaamde ‘vaccin’ verdacht veel op doping begint te lijken: je hebt het steeds weer nodig om een ‘goed resultaat’ te behalen. En zo blijf je steeds maar weer volgespoten worden, waarbij je het natuurlijke immuunsysteem eigenlijk gewoon niet zijn werk laat doen.

Maar ja, dat mogen wij natuurlijk niet zeggen he. Goddank dat Agema dat nu wel doet. Soortemet.