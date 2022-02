Caroline van der Plas (BBB) zit er helemaal naast: ‘Poetin MAAKT het onze oorlog!’

Vladimir Poetin waarschuwt het Westen dat het zich niet moet bemoeien met de oorlog in Oekraïne. Volgens Caroline van der Plas van BBB betekent dit dat Poetin het onze oorlog máákt. Huh, wat?

Caroline van der Plas van BBB is wat boeren en ook Covid betreft prima bezig. Alleen de oorlog in Oekraïne lijkt haar toch echt even boven de pet te gaan. De leider van de BoerBurgerBeweging stelt namelijk dat Poetin óns de oorlog met Oekraïne intrekt.

Hoe ze tot die bizarre conclusie komt? Nou, ze heeft deze videoclip gezien:

Putin warns West of ‘untold consequences’. pic.twitter.com/KqgohTU7hN — Visegrád 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) February 24, 2022

Wat hij daar zegt is: “En nu een paar heel, heel belangrijke woorden voor buitenstaanders die zich verleid voelen om in te grijpen. Een ieder die ons probeert tegen te houden en die bedreigingen voor ons land en volk creëert, moet weten dat Ruslands reactie razendsnel zal zijn.”

“En het zal tot zulke consequenties leiden die jullie nog nooit meegemaakt hebben in jullie geschiedenis.”

“We zijn klaar voor elke ontwikkeling. Alle noodzakelijke beslissingen zijn al genomen… Wat onze krijgsmacht betreft en de verzwakking die heeft plaatsgevonden na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie: modern Rusland is één van de machtigste kernmachten ter wereld. Daarnaast heeft zij het voordeel dat ze enkele van de meest moderne wapens bezit. Niemand moet eraan twijfelen dat een directe aanval op ons land zal resulteren in een vernietigende nederlaag en de meest vreselijke consequenties voor de agressor.”

Worden wij blij van dit soort dreigementen? Natuurlijk niet. Maar het is wel heel bijzonder dat Caroline van der Plas (BBB) uit deze woorden concludeert dat Rusland ons deze oorlog intrekt:

“Het is niet onze oorlog”, zeggen mensen, maar Putin MAAKT het intussen wel onze oorlog. #Oekraine #Ukraine https://t.co/eidtaHb3rH — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 24, 2022

Uh, hallo Caroline, Poetin probeert letterlijk te voorkomen dat het Westen militair ingrijpt. Zijn dreigement behelst de situatie waarin het Westen militair lekker gaat meevechten. Zijn doel is om dat te voorkomen. Hij wil dus dat het onze oorlog niet wordt. Niet omdat hij zoveel van ons houdt, maar omdat hij weet dat het dan werkelijk een enorme oorlog wordt; het soort oorlog dat hij zelf ook niet wil.

De conclusie van Van der Plas is dan ook ronduit bizar. Het is prima dat ze de aanval van Rusland veroordeelt en sancties wil etc. Maar de idee dat Poetin ons op de één of andere manier de oorlog intrekt is volstrekt bezopen.

De enigen die dat proberen zijn de Oekraïeners. Kijk maar:

MORE – Zelensky: "Russian occupation forces are trying to capture the #Chernobyl plant… This is a declaration of war on the whole of Europe." — Disclose.tv (@disclosetv) February 24, 2022

Nee. Nee, het is een oorlogsverklaring aan Oekraïne. Dat kan iedereen heel vervelend vinden. Maar het maakt het niet een oorlogsverklaring aan ‘Europa.’ Hoe graag Zelensky dat ook wil, want dat is natuurlijk de enige manier waarop zijn land deze strijd kan winnen.

