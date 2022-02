CBS geeft toe: ‘Er is extra oversterfte, niet door corona. We moeten onderzoeken waardoor dan wel’

Het CBS geeft na héél veel (Kamer-) vragen nu dan eindelijk toe dat de torenhoge oversterfte in Nederland niet alleen maar te wijten is aan corona. Er is, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek, meer aan de hand.

Het Eucalyptisch Genootschap concludeerde eerder al dat de oversterfte in Nederland niet alleen op het conto kan komen van Covid-19. Kijk maar naar deze tabellen:

“Het aandeel van corona was nog steeds groot, maar het lijkt erop dat er meer aan de hand is dan de pandemie,” zegt een woordvoerder van het CBS nu tegen Nu.nl. “Maar we zien in de andere doodsoorzaken nog niet duidelijk of één daarvan duidelijk bijdroeg aan de oversterfte.”

Voorlopig heeft het CBS nog geen voorbarige conclusie over waarom de oversterfte zo hoog is, ook zónder corona. “Mogelijk zijn risicogroepen overleden aan andere virussen of ligt de oorzaak bij de uitgestelde zorg vanwege corona,” legt de woordvoerder desgevraagd uit. “Met de gegevens die we tot nu toe hebben, weten we dat nog niet.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Critici van het totalitaire coronabeleid van het kabinet zeggen al twee jaar lang dat het beleid voor meer doden zorgt dat nodig is – en dan door corona zelf. Dit omdat de zorg van zieken uitgesteld wordt, het immuunsysteem van mensen mogelijk verzwakt wordt door overdreven hygiënisch te leven en nauwelijks fysiek contact te hebben met anderen, en doordat mensen depressief worden en ongezonde gewoontes ontwikkelen en mogelijk zelfs de hand aan zichzelf slaan uit pure frustratie.